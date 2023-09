Tineco PURE ONE Station, FLOOR ONE S7 Combo e non solo: tutte le novità di IFA 2023

L'evento più atteso della seconda metà dell'anno è iniziato e come anticipato in precedenza, troviamo ad attenderci tante novità targate Tineco. Il produttore asiatico ha presentano tre aggiunte alla sua linea di prodotti dedicata alle pulizie intelligenti, insieme ad un protagonista d'eccezione. E ovviamente nello stand Tineco presente ad IFA 2023 (H4.1-205) troviamo anche tutti i prodotti più importanti del brand da toccare con mano.

Tutte le novità di Tineco presentate ad IFA 2023

PURE ONE Station

La nuova Tineco PURE ONE STATION è un potente vacuum cleaner accompagnato da una stazione di ricarica nuova di zecca, il tutto con 4 funzionalità in 1. La dock permette di ricaricare l'aspirapolvere e di svuotarlo grazie alla funzione di auto-pulizia. La base offre un contenitore da 3 litri, che permette di immagazzinare fino a 60 giorni di sporco. La manutenzione del nuovo aspirapolvere premium è un gioco da ragazzi e può essere eseguita con il massimo relax. La dock station è così avanzata che non si limita a svuotare il dispositivo: la funzione di auto-pulizia va a fondo, arrivando anche a pulire tutte le parti, dalla spazzola al tubo e persino i filtri.

Il vacuum cleaner è dotato di una spazzola ZeroTangle, una delle feature Tineco dedicate ai prodotti di punta. La spazzola antigroviglio è stata migliorata per adattarsi a PURE ONE Station: cattura e intrappola efficacemente i capelli e i peli, rendendo il dispositivo l'alleato perfetto per chi ha un amico a quattro zampe. Presente all'appello anche il sensore intelligente iLoop, in grado di rilevare il livello di sporco del pavimento e modificare la potenza in base ad esso. In questo modo è possibile avere una pulizia profonda, ma con un occhio al risparmio energetico. Non manca poi un sistema di filtrazione a 5 stadi con HEPA H13, che cattura fino al 99,99% delle particelle di polvere fino a 0,3μm, garantendo anche aria pulita in tutta la casa. Completa il quadro un pratico display LED. PURE ONE Station è già disponibile all'acquisto al prezzo di 799€ sul sito ufficiale e Amazon.

FLOOR ONE S7 Combo

Tra le novità presentate ad IFA 2023 troviamo Tineco FLOOR ONE S7 Combo, una nuova lavapavimenti perfetta per aspirare e pulire a fondo le superfici di casa. Il dispositivo è dotato di un doppio serbatoio dell'acqua: in questo modo è possibile lavare utilizzando solo acqua pulita, mentre quella sporca viene immagazzinata separatamente. Anche in questo caso abbiamo la spazzola antigroviglio ZeroTangle, perfetta contro peli e capelli, così come la funzione iLoop Smart Sensor. Immancabile l'autopulizia, mentre grazie alla tecnologia SmoothPower è possibile pulire a fondo senza sforzo (grazie alla potenza di aspirazione di 120AW). In termini di autonomia si parla di circa 40 minuti in modalità lavaggio e fino a 65 minuti per la sola aspirazione.

FLOOR ONE S7 Steam

Il nuovo dispositivo 3 in 1 per la casa, Tineco FLOOR ONE S7 Steam aspira, lava ed igienizza tramite il vapore. Tre prodotti con un'unica spesa, per pavimenti sempre impeccabili. Grazie al suo design unico, al corpo leggero e alle funzione di pulizia con vapore, la lavapavimenti permette di avere un'igiene profonda, senza sforzo e dimezzando il tempo da dedicare alla cura del pavimento dato che basta una singola passata a 140°C per rimuovere senza sforzo anche le macchie più ostinate.

OVENI ONE

Per l'occasione, l'azienda ha deciso di espandere la sua gamma di prodotti per la cucina con Tineco OVENI ONE, un forno elettrico smart permetta per preparare gustose leccornie. Parliamo di un dispositivo intelligente, in grado di interfacciarsi con lo smartphone tramite l'app del brand. Il nuovo forno permette di usufruire di varie modalità di cottura: è possibile arrostire, grigliare, friggere e cuocere il cibo al vapore, il tutto con la massima sicurezza (grazie al controllo intelligente della temperatura) ed una vasta scelta di funzioni. Inoltre è possibile accedere a centinaia di ricette tramite l'applicazione mentre l'ampio schermo touch da 7,84″ permette di controllare tutte le fasi della cottura in modo chiaro ed intuitivo.

