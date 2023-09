Samsung Galaxy A05 e A05s ufficiali: due nuovi capostipiti nella fascia low-cost

Era nell'aria, e adesso arriva la conferma: sono stati ufficialmente presentati Samsung Galaxy A05 e A05s, i due nuovi modelli con cui la compagnia sud-coreana affronterà il mercato economico. Da quando esiste, la serie Galaxy A rappresenta la fetta più cospicua delle vendite di smartphone Samsung nel mondo, perciò vediamo quali sono le rispettive novità.

Samsung presenta ufficialmente i nuovi modelli low-cost Galaxy A05 e A05s

Samsung Galaxy A05

Disponibile nelle tre colorazioni Light Green, Black e Silver, Samsung Galaxy A05 misura 168,8 x 78,2 x 8,8 mm per un peso di 195 grammi. Dalla sua ha un display Infinity-U PLS LCD da 6,7″ HD+, per uno smartphone alimentato dal SoC MediaTek Helio G85, a 12 nm con CPU octa-core (2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55) e GPU Mali-G52 MC2. Le memorie sono da 6/128 GB con espandibilità via microSD, mentre la batteria è una 5.000 mAh con ricarica rapida da 25W.

Il resto delle specifiche comprende connettività dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 2.0, ingresso mini-jack, software Android 13, doppia fotocamera da 50+2 MP f/1.8-2.4 con sensore di profondità e selfie camera da 8 MP f/2.0.

Samsung Galaxy A05s

Non cambiano le tre colorazioni per Samsung Galaxy A05s, che però misura 168 x 77,8 x 8,8 mm per 194 grammi per un display sempre Infinity-U PLS LCD da 6,7″ ma Full HD+ a 90 Hz. Cambia anche il SoC, che è il Qualcomm Snapdragon 680 a 6 nm con CPU octa-core (4 x 2,4 GHz + 4 x 1,9 GHz) e GPU Adreno 610. Rimangono immutate le altre specifiche a parte le fotocamere, che qua sono una tripla 50+2+2 MP f/1.8-2.4-2.4 con macro e sensore di profondità e una selfie camera da 13 MP f/2.0. Inoltre, solo per A05s vengono garantiti 4 anni di major update.

Prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy A05 e A05s sono stati presentati ufficialmente in Malesia, ma non abbiamo ancora informazioni su prezzi e disponibilità in Italia.

