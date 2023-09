Pixel Watch 2: il nuovo teaser leak svela tutte le funzionalità

Manca poco all'evento Google del 4 ottobre e ormai sappiamo bene cosa ci aspetta: oltre ai nuovo smartphone della famiglia Pixel debutterà anche il secondo indossabile della compagnia di Android. Google Pixel Watch 2 si fa sempre più vicino ed ora un video teaser leak “conferma” ancora una volta quali saranno le novità.

Google Pixel Watch 2 protagonista di un nuovo teaser leak: ecco le novità dell'indossabile

Crediti: Google

Il primo video pubblicato da Google ha anticipato l'esistenza dello smartwatch e il suo design. Stavolta, invece, si tratta di una clip che illustra le varie funzionalità di Pixel Watch 2 (alcune già presenti a bordo dell'attuale modello): si tratta di un video leak, trapelato nelle scorse ore. Ma quali saranno le novità? L'indossabile avrà dalla sua un nuovo sensore dedicato alla frequenza cardiaca, una soluzione targata Fitbit (che dovrebbe fornire misurazioni ancora più accurate). Sembra dalla già citata Fitbit arriva un nuovo sistema di rilevamento dello stress (tramite l'analisi dell'attività elettrodermica, cEDA, della frequenza cardiaca e della temperatura) con la possibilità di registrare l'umore e di ricevere suggerimenti su ridurlo.

Per quanto riguarda le funzioni dedicate allo sport, il dispositivo è in grado di rilevare automaticamente sette tipologie di attività comuni (come corsa e ciclismo). Abbiamo poi l'introduzione della funzione “Controllo sicurezza”: questa – presente anche negli smartphone – permette di impostare un timer per alcune situazioni di pericolo. Al termine del timer l'orologio chiederà all'utente il suo stato, se desidera condividere la posizione o chiamare i servizi di emergenza. Infine diamo un'occhiata all'autonomia: si parla di circa 24 ore continue con Always-On attivato. Lato ricarica basteranno solo 75 minuti per completarla al 100%.

Nel corso dei mesi abbiamo parlato in molteplici occasioni di Pixel Watch 2, sia in termini di caratteristiche e specifiche e nelle ultime ore anche per il prezzo. Lo smartwatch sarà lanciato il prossimo 4 ottobre 2023 insieme ai top di gamma Pixel 8 e 8 Pro.

