Google Pixel Watch 2: IP68 e monitoraggio dello stress per il nuovo smartwatch

Aggiornamento 11/09: grazie ai primi teaser ufficiali, conosciamo finalmente il alcune delle novità del nuovo Google Pixel Watch 2. Trovate tutte le informazioni direttamente all'interno dell'articolo.

Atteso questo autunno insieme alla nuova serie Pixel 8, in rete emergono oggi nuovi dettagli su Google Pixel Watch 2 e sul chip che potrebbe andare ad alimentarlo. Stando a nuove indiscrezione, Google starebbe pensando all'implementazione di un chipset Qualcomm per migliorare in modo sostanziale la gestione della batteria e l'autonomia.

Google Pixel Watch 2: tutto quello che sappiamo fino ad ora

Crediti: MySmartPrice

Il primo Pixel Watch offriva le prestazione del chipset Exynos 9110 a 10nm, dotato di due core Cortex-A53, ma la nuova versione potrebbe effettuare il salto generazionale ed approdare sulla sponda di Qualcomm. Le ultime indiscrezioni, infatti, suggeriscono che Google Pixel Watch 2 (il cui nome sembrerebbe ormai essere confermato) sarà alimentato da un chipset Snapdragon W5 di ultima generazione (probabilmente il non ancora annunciato Gen 2).

L'impatto maggiore che avrebbe questo nuovo chipset sul dispositivo sarebbe un aumento sostanziale dell'autonomia della batteria. Snapdragon W5+ Gen 1, infatti, garantisce già una durata superiore del 50% rispetto alla concorrenza, possiamo quindi immaginare che la nuova generazione possa alzare ancora di più l'asticella. Questa informazione è stata confermata anche dalla scheda tecnica del dispositivo apparsa su Google Play Console, che ha svelato anche che il nuovo smartwatch sarà equipaggiato con 2 GB di RAM ed un display con risoluzione 383 × 384 pixel.

Pixel Watch 2, inoltre, potrebbe implementare anche dei nuovi sensori per il monitoraggio della salute, come quelli in dotazione su Fitbit Sense 2. Una delle nuove funzioni potrebbe essere quella del monitoraggio continuo dell'attività elettrodermica, utile a tracciare un quadro completo dello stress accumulato. Il primo teaser, infatti, mostra quello che potrebbe essere il sensore EDA oppure cEDA preposto proprio a questo tipo di funzione.

Stando alle ultime indiscrezioni, invece, il nuovo smartwatch di Google abbandonerà l'acciaio inossidabile in favore dell'alluminio: questo cambiamento consentirà di ottenere un dispositivo molto più leggero, senza modificare l'aspetto di Pixel Watch 2 dato che ci sarà comunque il Gorilla Glass edge-to-edge ad avvolgere il wearable.

Seconde le informazioni riportate dagli esperti di Android Authority, invece, il nuovo Pixel Watch 2 di Google sarà dotato anche di chip Ultra-Wideband, con questo tipo di tecnologia che arriverà per la prima volta sui dispositivi indossabili Android, mentre la batteria potrebbe offrire una capienza di 306 mAh rispetto ai precedenti 294 mAh.

Crediti: FCC

Grazie alla certificazione FCC, invece, veniamo a conoscenza di un nuovo cambiamento che potrebbe riguardare i cinturini: stando ai documenti emersi in rete, infatti, il modello G4TSL (Wi-Fi + Bluetooth) sarà dotato di quattro diversi cinturini, di cui alcuni davvero inediti. Il primo sarà il classico “Plastic active strap”, me gli altri tre vedranno l'introduzione del metallo con “Metal mesh”, “Metal link” e “Metal slim”. Si aggiungo alla lista anche i modelli GC3G8 (LTE per bande 5 e 7) e DG2WG (LTE per bande 2, 4, 5, 12, 13, 17, 25, 26, 66, e 71).

Dall'ultimo teaser ufficiale di Google, inoltre, emerge che il nuovo Pixel Watch 2 sarà dotato di certificazione IP68 (immersione fino a 1.5 metri per 30 minuti), quindi molto resistente ad acqua e polvere. Un miglioramento sostanziale rispetto al primo smartwatch che poteva resistere solo fino a 5 atmosfere grazie alla certificazione 5ATM.

Bisognerà attendere ancora qualche mese prima di ricevere informazioni ufficiali sul prodotto: stando ai rumor, infatti, il nuovo wearable di Google arriverà in contemporanea con Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le