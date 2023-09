Google Bard è sempre più potente: ecco l’integrazione con Gmail, Drive e Docs

Google continua a migliorare Bard, il chatbot con intelligenza artificiale, che grazie ad un nuovo aggiornamento guadagna la possibilità di leggere ed interagire con i file nei principali servizi di Big G. Le nuove estensioni appena approdate nell'AI di Google permetteranno l'integrazione con Drive, Docs, YouTube, Maps e Google Flights and Hotels.

Google Bard migliora anche in italiano: adesso è possibile inviare immagini al chatbot

Crediti: Canva

Questo nuovo aggiornamento, introduce nella versione internazionale di Google Bard le funzioni che precedentemente erano disponibili solo in inglese. Anche in Italia, quindi, da oggi sarà possibile inviare immagini al chatbot per consentirne la lettura e l'elaborazione delle informazioni ed esse collegate. Quello che trovate qui sotto è il changelog ufficiale del nuovo aggiornamento.

Aggiornamento 19/09/2023

Ti presentiamo il modello di Bard più efficace di sempre

Cosa: il tuo feedback ha accelerato la capacità di Bard di essere più intuitivo, fantasioso e reattivo che mai. Che tu voglia collaborare a qualcosa di divertente e creativo, iniziare in una lingua e continuare in più di 40 altre lingue, chiedere assistenza approfondita per la programmazione o scoprire nuovi argomenti da diversi punti di vista, Bard può aiutarti a esplorare le possibilità con maggiore qualità e precisione.

Perché: crediamo nell'iterazione rapida e vogliamo offrire il meglio di Bard al mondo. Il tuo feedback ci ha aiutato a realizzare la versione di Bard più avanzata di sempre, per una collaborazione più efficace in lingue e paesi di tutto il mondo.

Verifica le risposte di Bard con Cerca su Google v2

Cosa: grazie alla potenza della Ricerca Google, il pulsante [G] può aiutarti a verificare le risposte generate dall'IA di Bard. Quando un'affermazione può essere valutata, la vedrai evidenziata nella risposta di Bard e potrai fare clic per saperne di più. Per ora questa funzionalità è disponibile solo in inglese.



Nota: i link forniti sono contenuti trovati dalla Ricerca e non implicano che queste fonti siano alla base della risposta iniziale di Bard.

Nota: i link forniti sono contenuti trovati dalla Ricerca e non implicano che queste fonti siano alla base della risposta iniziale di Bard. Perché: le persone utilizzano gli strumenti di IA per comprendere più facilmente argomenti complessi in nuovi modi. Mentre continui il tuo percorso di apprendimento con Bard, è importante che tu possa verificare le informazioni generate con l'IA.

Prendi spunto da conversazioni condivise con te

Cosa: quando qualcuno condivide con te una conversazione con Bard usando la funzionalità di condivisione tramite link pubblico di Bard, puoi continuare quella conversazione nel tuo account e basarti su quello che altri hanno iniziato.

Perché: la creatività è spesso ispirata dal lavoro di altri e più sono le idee con cui possiamo lavorare, più è probabile che troveremo qualcosa di davvero innovativo. Per questo vogliamo rendere più facile utilizzare le conversazioni condivise da altri utenti come punto di partenza per le tue esplorazioni creative.

Sono disponibili altre funzionalità in tutte le lingue supportate

Cosa: puoi caricare immagini con Google Lens, inserire immagini della Ricerca Google nelle risposte e modificare le risposte di Bard in modo che siano più semplici, più lunghe, più brevi, più professionali o più informali in tutte le lingue supportate.

Perché: l'opzione di modificare le risposte per soddisfare meglio le tue esigenze ti offre un maggiore controllo sul processo creativo. L'utilizzo di immagini come parte dei prompt apre un nuovo livello di creatività e includere le immagini nelle risposte può aiutare a dare vita alle idee.

Avete già dato un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le