Xiaomi svela le Redmi Buds 5: la cancellazione del rumore è ancora più potente

Tra poche ore ci sarà l'annuncio della nuova serie Redmi Note 13, con tante novità (tra cui la certificazione IP68). Tuttavia Xiaomi ha dato ampio spazio anche ad altri prodotti e tra questi troveremo la nuova generazione degli auricolari true wireless “economici”: le Redmi Buds 5 presenteranno un look rinnovato e migliorie anche per quanto riguarda la cancellazione attiva del rumore.

Redmi Buds 5: Xiaomi conferma design e novità delle nuove true wireless

Redmi Buds 4 – Crediti: Xiaomi

Come anticipato poco sopra durante l'evento Xiaomi del 21 settembre ci sarà spazio anche per altri dispositivi oltre agli smartphone della gamma Note. Tra questi, arriverà in Cina Redmi Pad SE (già disponibile in Italia) e le inedite Redmi Buds 5. Il primo teaser ufficiale svela il design degli auricolari true wireless e mostra un corpo con stelo ed una vestibilità in-ear; la custodia di ricarica di apre in orizzontale ed è presente un ingresso Type-C per la ricarica. Le attuali Buds 4 sono dotate di un corpo a capsula (lo stelo è riservato al modello Pro) ed offrono un case con apertura verticale.

Redmi Buds 5 – Crediti: Xiaomi

Oltre ad un cambio di look abbiamo novità anche sul fronte della cancellazione del rumore ANC: si sale infatti ad una riduzione di ben 46 dB, contro i 35 dB delle Buds 4 e i 43 dB della versione Buds 4 Pro. Presente all'appello anche la riduzione del rumore AI in chiamata, supportata anche da microfoni dedicati.

Le colorazioni disponibili saranno tre (nero, bianco e lilla), ma al momento non ci sono altri dettagli in merito alle caratteristiche tecniche. Comunque manca pochissimo al debutto, quindi non resta che pazientare solo poche ore prima di conoscere tutte le novità delle Redmi Buds 5.

