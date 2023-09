Redmi Note 13 Pro+ in arrivo: i teaser ufficiali confermano le specifiche

Sono settimane ormai che si parla della nuova serie di mid-range targati Xiaomi e il debutto era nell'aria da un po'. La compagnia di Lei Jun ha confermato che la serie Redmi Note 13 arriverà a settembre e ha alzato il sipario anche su varie specifiche e caratteristiche del modello Pro+: ecco tutti i dettagli trapelati dai primi teaser ufficiali!

Redmi Note 13 Pro+ protagonista dei primi teaser ufficiali: tutti i dettagli confermati

Crediti: Xiaomi

Al momento non sappiamo esattamente da quanti modelli sarà composta la serie: probabilmente ci saranno Redmi Note 13, 13 Pro e 13 Pro+ in Cina mentre a livello Global avremo qualche taglio o variante alternativa (dovrebbe debuttare un totale di cinque modelli, secondo i leak). Per quanto riguarda le conferme ufficiali, i primi teaser ufficiali pubblicati da Xiaomi svelano vari dettagli di quello che ci aspetta.

Crediti: Xiaomi

In particolare, il focus è Redmi Note 13 Pro+, il dispositivo di punta della famiglia. Il telefono sarà mosso dal Dimensity 7200-Ultra di MediaTek, una versione potenziata del chip: l'originale è una soluzione a 4 nm con una frequenza massima di 2.8 GHz e una GPU ARM Mali-G610. Il comparto fotografico è affidato al sensore Samsung ISOCELL HP3 in versione personalizzata: si tratta di un modulo da 200 MP e dimensioni da 1/1,4″, accompagnato da una nuova tecnologia di imaging targata Xiaomi.

Crediti: Xiaomi

Al momento i teaser ufficiali non confermano altri dettagli né il design: non appena ci saranno altri poster aggiorneremo questo articolo con tutte le novità. Nel frattempo, per i primi indizi sul design e le specifiche della gamma Redmi Note 13 potete dare un'occhiata alle indiscrezioni dal TENAA.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le