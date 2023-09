Recensione Smartmi Evaporative Humidifier 3: la soluzione migliore per combattere il clima secco

Il clima secco è spesso fonte di fastidi a gola e naso, nonché portatore di temperature percepite più basse di quelle reali. Per ovviare a questo problema sono nati gli umidificatori e quello proposto oggi da Smartmi potrebbe essere uno dei migliori in circolazione. Con Evaporative Humidifier 3, infatti, la compagnia partner di Xiaomi porta sul mercato una soluzione davvero interessante per umidificare e rendere più piacevole l'aria di casa.

Recensione Smartmi Evaporative Humidifier 3

Design e materiali

Smartmi Evaporative Humidifier 3 offre un design a torre modulare, estremamente semplice da smontare per la pulizia di tutti i componenti. Sollevando la parte superiore, che funge anche da coperchio, abbiamo subito accesso al meccanismo cilindrico che favorisce l'evaporazione dell'acqua e l'umidificazione dell'ambiente. In una livrea completamente bianca (purtroppo facilmente soggetta allo sporco), l'umidificatore mette a disposizione una tanica da 5 litri, il cui riempimento può essere facilmente monitorato tramite la piccola barra trasparente d'ispezione.

Sulla parte frontale troviamo un display LED rettangolare dai bordi stondati con cui è possibile accendere e modificare le impostazioni del dispositivo, nonché monitorare l'umidità nell'aria circostante in tempo reale, verificare la connessione wireless e la quantità di acqua residua.

La parte superiore dell'umidificatore è caratterizzata da una grata che semplifica estremamente il riempimento del dispositivo. Una delle peculiarità di questo Smartmi, infatti, è proprio la possibilità di riempire la tanica versando direttamente l'acqua nell'umidificatore, tramite una bottiglia o un misurino.

Il lato posteriore, invece, accoglie il sistema di raffreddamento del dispositivo, nonché il connettore per l'alimentazione. Complessivamente, l'umidificatore pesa circa 5 kg (senza essere riempito), mentre ha una dimensione di 26 x 26 x 40.5 centimetri: il giusto per non risultare ingombrante ma assolutamente funzionale. L'unica pecca nel design viene riscontrata nella facilità con cui è possibile sollevare il coperchio, che rende lo spostamento del dispositivo un'operazione da eseguire con la massima cautela.

Funzionamento e App

Mettere in funzione Smartmi Evaporative Humidifier 3 è un'operazione estremamente semplice: vi basterà infatti riempire il serbatoio a sufficienza ed inserire la spina per essere subito pronti ad umidificare l'ambiente. Un beep confermerà l'avvenuta accensione, mentre tramite il display LED sarà possibile azionare una delle tre modalità d'uso. Con la funzione MAX il deumidificatore fornirà le massime prestazioni disponibili, mentre con AUTO si adatterà all'ambiente circostante fornendo il giusto grado di umidità. La modalità SLEEP, invece, è perfetta per la notte grazie ad una velocità ridotta che garantisce l'umidificazione azzerando il rumore. Il dispositivo, tuttavia, non è affatto rumoroso: anche la massima velocità, infatti, l'emissione è pari a soli 50 dB.

Grazie alla sua natura smart, l'umidificatore può essere collegato ad internet tramite Wi-Fi ed essere controllato in modo intelligenza attraverso l'app Xiaomi Home. Una volta effettuato il pairing (il dispositivo verrà trovato in automatico dall'app) si potranno controllare tutte le impostazioni di Smartmi Evaporative Humidifier 3 direttamente dallo smartphone, andando a regolare le modalità d'uso, la luminosità del display, le modalità di asciugatura dell'aria e di autopulizia (che elimina automaticamente i batteri che si possono formare nell'acqua), ed attivare un temporizzatore e il blocco per i bambini. Il dispositivo è compatibile anche con Google Home e Amazon Alexa, tramite i quali è possibile attivare le varie modalità semplicemente usando i comandi vocali.

Grazie al sistema mist-free, questo umidificatore è in grado di condizionare il clima senza l'emissione di nebbia o vapore. Il particolare sistema di evaporazione, infatti, garantisce l'umidificazione di una stanza di 50 metri quadri con una velocità di 350 millilitri all'ora, per un funzionamento continuo fino a 14 ore. Il dispositivo può essere utilizzare davvero in qualsiasi condizione, infatti non presenta alcun tipo di incompatibilità con termosifoni, stufe, ventilatori o condizionatori: entrambi i dispositivi possono essere accesi e garantire comunque la miglior resa possibile.

I benefici sono molteplici: in caso di clima secco questo umidificatore rende l'aria molto più gradevole, limitando al contempo la crescita dei batteri nell'aria. Durante la stagione dell'influenza, per esempio, il dispositivo è in grado di rendere l'aria più respirabile e quindi mantenere ben idratati sia la gola che il naso.

Recensione Smartmi Evaporative Humidifier 3: prezzo e considerazioni

Smartmi Evaporative Humidifier 3 è un prodotto molto particolare, adatto a chi vive in zone con un clima particolarmente secco che crea disagi sia in estate che in inverno. La tecnologia utilizzata da questo dispositivo è di prim'ordine e la soluzione mist-free rende estremamente gradevole l'ambiente umidificandolo senza lasciare mai traccia di bagnato.

Il prezzo di listino è di 169$, ma i benefici tratti da un'aria ben umidificata e più salubre non hanno davvero prezzo. Se cercate un umidificatore semplice da utilizzare ma è estremamente potente, allora questo prodotto di Smartmi fa davvero al caso vostro.

