Google Pixel Watch 2: prime conferme sul nome

In questi giorni sono emersi i primi dettagli su Google Pixel Watch 2, il nuovo smartwatch di Big G che arriverà probabilmente in contemporanea con la prossima serie di smartphone Pixel 8. Uno dei grandi interrogativi degli scorsi giorni è stata la possibilità di Google decidesse di adottare o meno la stessa nomenclatura utilizzata per i telefoni: un noto insider sembra aver chiarito ogni dubbio.

Anche Pixel Watch seguirà la nomenclatura degli smartphone Google Pixel

Evan Blass, noto leaker in attività su Twitter, in queste ore ha pubblicato un'immagine che non lascia spazio all'immaginazione: il nuovo smartwatch di Google si chiamerà Pixel Watch 2, almeno secondo le informazioni in suo possesso. Si tratta del primo vero leak sul nuovo wearable della compagnia di Mountain View, visto che fino ad ora si è parlato solo di una possibile finestra di lancio.

Il primo Pixel Watch è stato presentato in occasione del Google I/O dello scorso anno, ma sembra difficile che possa ripetersi anche quest'anno visto la grande lineup di prodotti che l'azienda statunitense è già pronta a presentare e lanciare domani. Potrebbe arrivare un piccolo teaser, ma per la presentazione ufficiale potrebbero essere necessarie ancora diverse settimane.

Il nome il codice del nuovo prodotto dovrebbe essere “Rohan“, ma anche in questo caso le informazioni (ufficiali e non) scarseggiano, così come scarseggiano le informazioni su quelle che potrebbero essere le novità hardware e software legate al nuovo dispositivo indossabile.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il