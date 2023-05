Realme Buds Air 5 Pro anche in versione White: spuntano nuove immagini

Le ultime settimane sono state abbastanza movimentate per la casa asiatica: prima il rebrand di TechLife come Narzo, poi la cancellazione della gamma Master Explorer e infine il debutto del primo modello della famiglia N. Insomma, tanta roba a cui ora si vanno ad aggiungere anche le prime indiscrezioni (con tanto di immagini) dedicate agli auricolari true wireless Reame Buds Air 5 Pro.

Aggiornamento 03/05: le nuove TWS si fanno più vicine grazie a delle nuove immagini dal vivo, che mostrano ancora una volta il design. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Realme Buds Air 5 Pro: gli auricolari true wireless saltano una generazione

Dopo il debutto delle Air 3, Air 3 Neo e Air 3S l'azienda è pronta a lanciare un nuovo paio di TWS, tuttavia pare che a questo giro sarà saltata una generazione. I nuovi auricolari true wireless arriveranno con il nome di Realme Buds Air 5 Pro, almeno secondo i primi leak. Inoltre è presente anche un'immagine, che svelerebbe il design delle cuffiette.

Lo stile sembra molto simile a quello delle precedenti Buds Air 3, con una vestibilità in-ear, uno stelo cilindrico ed una custodia a ciottolo. Oltre alle classiche colorazioni Black e White ci sarebbe anche una variante Nature Green. Al momento non ci sono altri dettagli a parte il fatto che il debutto è previsto a livello Global (in India) nel corso delle prossime settimane.

Il lancio si fa più vicino grazie alla certificazione FCC: questa svela la presenza di batteria da 60 mAh (negli auricolari) e da 460 mAh (nella custodia). L'autonomia dovrebbe attestarsi intorno alle 24 ore di riproduzione in totale, sfruttando anche il case di ricarica.

Ovviamente ricordiamo che tutti i dettagli sono da prendere con le dovute precauzioni (trattandosi più di rumor che di veri e propri leak).

Per quanto riguarda il cambio di serie e il passaggio alla quinta generazione, non si tratta di una novità: per la cultura cinese il numero 4 è di cattivo auspicio e spesso i vari produttori hanno la tendenza a saltare questa generazione in favore della successiva.

