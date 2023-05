Sharp Aquos R8 Pro è l’ennesimo top di gamma che non potete avere

Qua da noi è conosciuta perlopiù per smart TV ed elettrodomestici, ma in madre patria continua a sfornare smartphone, come dimostrano Sharp Aquos R8 ed R8 Pro. In passato la compagnia ha dato dimostrazione di saper costruire prodotto di altissimo livello: basti pensare al fu Sharp Aquos Crystal, il primo tri-borderless della storia, talmente apprezzato che Xiaomi scelse proprio Sharp per la fornitura degli schermi dello storico primo Xiaomi MIX. Ma potrei citare anche Sharp Aquos R7, l'unico con refresh rate a 240 Hz, o il precedente Sharp Aquos R6, praticamente il primo ad avere un sensore fotografico da 1″, ancor prima di Xiaomi, OPPO e vivo.

Sharp presenta ufficialmente Aquos R8 ed R8 Pro, tutte le novità del top di gamma nipponico

Ecco perché scoprire i nuovi Sharp Aquos R8 ed R8 Pro è interessante, specialmente nel caso del modello Pro. Sul modello base, lo schermo è un pannello di tipo Pro IGZO OLED con supporto Dolby Vision da 6,39″ Full HD+ a 1.300 nits e con refresh rate variabile fino a 240 Hz; il modello Pro, invece, vanta un 6,6″ WUXGA+ con refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco di 2.000 nits e sensore d'impronte ultrasonico 3D; entrambi sono certificati IP68 contro liquidi e polvere e MIL-STD-810G contro urti e cadute. A guidarli c'è lo Snapdragon 8 Gen 2 con memorie da 8/12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria UFS 4.0 espandibile via microSD fino a 1 TB; sul modello base c'è una batteria da 4.570 mAh, che sul Pro sale a 5.000 mAh con ricarica wireless. Lato software c'è Android 13, con 3 aggiornamenti di sistema garantiti così come 5 anni di patch di sicurezza, e il comparto connettività comprende 5G, eSIM, Wi-Fi ax Dual Band, Bluetooth 5.3, NFC e ingresso mini-jack.

Come al solito, Sharp si dimostra piuttosto conservativo in fatto di quantità di sensori, preferendo utilizzare “soltanto” una doppia fotocamera, che su R8 è da 50+13 MP f/1.9-2.3 con sensore principale da 1/1.55″, EIS, ultra-grandangolare da 120° e una selfie camera da 8 MP. Più interessante è il modello Pro e la sua doppia fotocamera da 47,2+1.9 MP f/1.9, il cui sensore non viene esplicitamente specificato ma dovrebbe trattarsi nuovamente del Sony IMX989 da 1″, in questo caso leggermente croppato rispetto ai 50 MP totali, accompagnato da un sensore di profondità, sensore di spettro cromatico a 14 canali, autofocus Octa PDAF e una selfie camera da 12.6 MP. Oltre a Xiaomi, Leica porta avanti la sua partnership anche in Sol Levante, fornendo lenti Summicron anche ai due nuovi top di gamma targati Sharp.

Per quanto invitati possano essere, Sharp Aquos R8 ed R8 Pro rimangono un'esclusiva giapponese, anche se il prezzo non è ancora stato annunciato.

