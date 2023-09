Google Pixel 8 e 8 Pro senza segreti: svelati i veri prezzi in Europa

Aggiornamento 07/09: un nuovo leak fa il punto della situazione sui prezzi in Europa per Pixel 8 e 8 Pro, li trovate nell'articolo.

Nei giorni scorsi è arrivata la conferma: i nuovi top di gamma di Google saranno presentati ad ottobre. Mancano quindi diverse settimane al debutto, eppure sembra quasi che i due dispositivi non abbiano più segreti. Un nuovo leak svela perfino quello che dovrebbe essere il prezzo in Europa, insieme ai tagli di memoria e alle colorazioni disponibili sia per Google Pixel 8 che per il fratello maggiore Pro.

Trapela il prezzo di Google Pixel 8 e 8 Pro: ecco quanto costeranno in Europa | Leak

Crediti: Google

Partiamo il modello base: Google Pixel 8 dovrebbe debuttare in Europa nelle colorazioni Nero, Grigio-Verde e Rosa, con due opzioni per quanto riguarda lo spazio di archiviazione. Il prezzo ammonterebbe a 799€ per la versione da 128 GB e a 859€ per quella da 256 GB. Per quanto riguarda invece Google Pixel 8 Pro, le colorazioni sarebbero Nero, Beige Porcellana e Celeste, e ovviamente il prezzo si farà più salato: secondo i rumor, sarebbe di 1.099€ per la versione da 128 GB, salendo a 1.159€ per quella da 256 GB e aggiungendo a 1.299€ quella da 512 GB.

Se così fosse, si tratterebbe di un aumento di prezzo pari al +23%/+15% per Pixel 8 (649€/749€) e del +22%/16% per Pixel 8 Pro (899€/999€). Inizialmente si vociferava di prezzi che sarebbero dovuti essere pari a 874€ e 949€ per Pixel 8 e a 1.235€, 1.309€ e 1.461€ per Pixel 8 Pro, in quel caso con aumenti del circa +35% per entrambi.

Ricordiamo che l'evento di lancio è fissato per il prossimo 4 ottobre: oltre ai Google Pixel 8 e 8 Pro (date un'occhiata al nostro approfondimento con tutti i leak e le conferme) dovrebbe esserci anche Pixel Watch 2.

