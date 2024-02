Samsung Galaxy S24 Ultra su DxOMark: display da #1, ma la fotocamera non è in top 10

Era soltanto questione di tempo prima che Samsung Galaxy S24 Ultra finisse sul banco di prova di DxOMark, portale divenuto riconosciuto dagli appassionati come punto di riferimento per la valutazione multimediale degli smartphone. E chi meglio dell’ultimo top di gamma principale di Samsung meritava di essere valutato dal team parigino, vista la sua scheda tecnica di prestigio.

DxOMark premia il display di Samsung Galaxy S24 Ultra, meno la sua fotocamera

In fatto di display, secondo DxOMark Samsung Galaxy S24 Ultra non ha rivali, classificandosi al primo posto della sua classifica dei più meritevoli con un punteggio di 155 punti. Con un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,8″ QHD+ (3.120 x 1.440 pixel) in 19.5:9 con densità di 505 PPI e refresh rate LTPO 1-120 Hz, ha ottenuto risultati da primo della classe sotto vari aspetti.

DxOMark afferma che S24 Ultra è il migliore in termini di fluidità, gestendo bene i fotogrammi nel gaming e nella riproduzione dei video, ma anche per la sua buona leggibilità sotto il sole con un picco di 2.572 nits e per la sua precisa resa cromatica. Senza dimenticarci il Gorilla Armor, il vetro Corning che riduce di molto i riflessi e aumenta la resistenza ai graffi, oltre al miglioramento del PWM Dimming.

Non manca qualche difetto qua e là, per esempio la gestione migliorabile dei tocchi involontari nonostante il pannello piatto e non più curvo e l’eccessiva luminosità nei video.

Spostandoci sotto il profilo fotografico, ecco come si presenta la sensoristica di Samsung Galaxy S24 Ultra:

Primario Samsung ISOCELL HP2 da 200 MP f/1.7, 1/1.3″, pixel da 1 µm, OIS

f/1.7, 1/1.3″, pixel da 1 µm, OIS Ultra-grandangolo Sony IMX564 da 12 MP f/2.2, 1/2.55″, pixel da 1.4 µm

f/2.2, 1/2.55″, pixel da 1.4 µm Teleobiettivo 3x Sony IMX754 da 10 MP f/2.4, 1/3.52″, pixel da 1.12 µm, OIS

f/2.4, 1/3.52″, pixel da 1.12 µm, OIS Teleobiettivo 5x Sony IMX854 da 50 MP f/3.4, OIS

Se nel display è il primo della classe, lo stesso non si può dire nella fotocamera, dove Samsung Galaxy S24 Ultra e i suoi 144 punti non riescono a entrare nella top 10 di DxOMark. Partendo dai suoi punti forti, il flagship Samsung spicca per la sua accuratezza nell’esporre il soggetto anche con poca luce e nel gestire resa cromatica e bilanciamento del bianco e nel catturare i dettagli gestendo bene il rumore (ma non ai bordi delle foto). Colpisce anche la buona luminosità nel catturare e riprodurre le immagini, complice anche il supporto Ultra HDR per l’app Galleria e i social.

D’altro canto, S24 Ultra ha una profondità di campo così ridotta da sfocare anche i soggetti secondari negli scatti di gruppo, ha una velocità di scatto non eccelsa (per quanto migliorata rispetto a S23 Ultra), è ogni tanto instabile in esposizione e bilanciamento del bianco e tende a perdere i dettagli fini quando cala la luce.

Crediti: DxOMark Crediti: DxOMark Crediti: DxOMark Crediti: DxOMark Crediti: DxOMark Crediti: DxOMark Crediti: DxOMark Crediti: DxOMark Crediti: DxOMark Crediti: DxOMark Crediti: DxOMark Crediti: DxOMark

Samsung Galaxy S24 Ultra può registrare in 8K a 30 fps così come in 4K fino a 120 fps e in 1080p fino a 960 fps con supporto HDR10+. Le clip catturate sono ben illuminate, ben stabilizzate e bilanciate nei colori (anche se non manca qualche instabilità) e poco rumorose a patto di avere una buona luce. Pecca invece nella messa a fuoco, che di tanto in tanto si dimostra lenta nell’adeguarsi alla scena.

Rimane quindi invariata la top 10 della classifica DxOMark:

157 – Huawei Mate 60 Pro+ 156 – Huawei P60 Pro 154 – iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max 153 – Google Pixel 8 Pro, OPPO Find X6 Pro 152 – Honor Magic 5 Pro 150 – OPPO Find X6, vivo X100 Pro 149 – Huawei Mate 50 Pro 148 – Google Pixel 8 147 – Google Pixel 7 Po, Honor Magic 4 Ultimate 146 – iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le