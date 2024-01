Samsung Galaxy S24 Ultra fa la “storia” nei video di JerryRigEverything

“Scratches at level 6, with deeper grooves at level 7“: se conoscete Zack Nelson, meglio conosciuto come JerryRigEverything, allora conoscerete molto bene questa frase. Si traduce in “si graffia al livello 6, con solchi più profondi al livello 7” e fa riferimento alla scala di Mohs che lo youtuber utilizza per testare la resistenza ai graffi del display degli smartphone che passano sotto le sue grinfie. Una frase ripetuta per anni e anni, con vetri Gorilla Glass che si evolvevano ma non così tanto, ma che non sussiste nel caso dell’ultimo Samsung Galaxy S24 Ultra.

JerryRigEverything testa la resistenza del nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra

Sotto il fronte costruttivo, Samsung Galaxy S24 Ultra è uno dei pochissimi al mondo a vantare un telaio in titanio anziché in alluminio, materiale sulla carta più pregiato in termini di resistenza; questo non significa però che non finisca vittima di graffi e usura, come dimostrano i test di JerryRigEverything, e il perché potrebbe dipendere dalla quantità effettiva di titanio presente nel frame laterale. Così come i modelli precedenti, il top di gamma Samsung si dimostra robusto come ci si aspetterebbe da un prodotto così costoso, non finendo vittima del famigerato bend test.

È apprezzabile il fatto che la scocca posteriore sia in vetro opaco, materiale che non solo restituisce un effetto visivo e tattile appagante ma che soprattutto è meno prono a trattenere sporco e ditate. Ma il protagonista è il vetro frontale, quel Gorilla Armor che Corning ha pubblicizzato come “il Gorilla Glass più resistente di sempre” ma non solo. Sin dai primi utilizzi, Zack fa notare la riduzione del 75% dei riflessi, peculiarità che facilita l’utilizzo sotto luce solare.

Questo nuovo vetro protettivo è anche 4 volte più resistente ai graffi: è difficile contestualizzare quel “4 volte” perché è relativo a una generica concorrenza, ma fortunatamente trova un corrispettivo nella realtà dei fatti. Come già dimostrato in altri test del genere, l’iconica frase di JerryRigEverything non vale per S24 Ultra perché si graffia al livello 7 con solchi più profondi al livello 8, e questo significa meno propensione all’usura.

