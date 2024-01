Gorilla Armor: come migliora il vetro Corning più resistente di sempre

Strutturalmente parlando, non c’è solo l’introduzione del titanio fra i materiali della serie Samsung Galaxy S24, ma anche il nuovo Corning Gorilla Armor. Le due compagnie collaborano da oltre 50 anni, e spesso le nuove versioni del vetro protettivo Corning vengono lanciate assieme ai top di gamma dell’azienda sud-coreana, ed è proprio quanto accaduto col lancio della nuova serie S24.

Corning lancia ufficialmente il nuovo vetro protettivo Gorilla Armor

Mentre Samsung Galaxy S24 ed S24+ hanno uno schermo protetto da Gorilla Glass Victus 2 di scorsa generazione, il modello top S24 Ultra vanta il nuovo Gorilla Armor. Corning lo definisce “il Gorilla Glass più resistente di sempre“, avendone migliorato le caratteristiche tecniche sotto tre aspetti primari.

Quando fatto cadere su superfici come il cemento, Gorilla Armor ha una resistenza alle cadute fino a 3 volte migliore della competizione, anche se non è chiaro a chi si riferisca Corning con “competizione”. Oltre a essere più durevole del 50%, è 4 volte più resistente ai graffi quando sottoposto a test che replicano l’usura quotidiana a cui sottoponiamo i nostri smartphone; simulando il contatto con chiavi e monete che può capitare mettendo in tasca il telefono, lo schermo non presenta nessun graffio visibile.

Infine, Gorilla Armor migliora anche sotto il profilo ottico, dato che riduce i riflessi del 75%, offrendo così una migliore leggibilità del display in tutte le condizioni di luce, sia che ci si trovi sotto il sole che con poca luminosità. Tutte novità che vanno a vantaggio esclusivamente di Samsung Galaxy S24 Ultra, ma dovrebbe essere soltanto questione di tempo prima che i competitor implementino anch’essi il nuovo Gorilla Armor. Tuttavia, le compagnie cinesi si stanno prodigando per sviluppare vetri proprietari che riducano il monopolio di Corning, come nel caso dello Xiaomi Dragon Crystal Glass, del Huawei Kunlun Glass e dell’Honor King Kong.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le