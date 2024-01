Amazon: l’AI si trasforma in un assistente per lo shopping

Finalmente anche Amazon sembra aver deciso di proporre un chatbot all’interno del celebre portale e-commerce, ovviamente trasformandolo in un assistente per lo shopping pronto a rispondere ad ogni domanda e a fugare eventuali dubbio sull’acquisto dei prodotti. L’intelligenza artificiale sembra essere attualmente in fase di test e non ancora annunciata ufficialmente dal colosso statunitense.

Gli esperti di Marketplace Pulse hanno scovato nella sezione “Cerchi informazioni specifiche?” delle pagine prodotto di Amazon una nuova funzione che permette di conversare con un chatbot istruito per fornire informazioni sul prodotto in questione. Digitando una domanda, infatti, vedremo apparire una risposta colloquiale generata dall’AI. Attualmente Amazon starebbe testando il chatbot tramite l’app iOS e Android negli Stati Uniti, ma non è escluso che possa arrivare anche sul web.

Il chatbot è in grado di fornire informazioni specifiche sul prodotto elaborando anche dei riassunti di tutte le recensioni sulla pagina, in modo da mettere a disposizione degli utenti quanti più dettagli possibili. Sembrerebbero esserci alcuni limiti però: l’AI, infatti, non è in grado di effettuare confronti tra i prodotti ed è abbastanza incline alle “allucinazioni” (informazioni false o inventate).

Al momento non sappiamo quando questo nuovo assistente per lo shopping alimentato dall’intelligenza artificiale sarà disponibile per tutti, ma speriamo che possa arrivare anche nel nostro paese nel minor tempo possibile.

