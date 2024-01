Il proiettore smart Bakeey Q10H costa solo 63€: perfetto per le serate cinema!

Il proiettore smart perfetto per le tue serate cinema è Bakeey Q10H, ora in offerta con codice sconto e spedizione gratis su Banggood. Minimale, completo a tutto tondo ed economico, adatto a film, giochi e quant’altro: ecco come fare per risparmiare!

Codice sconto Bakeey Q10H: il proiettore smart economico con spedizione gratis

Crediti: Bakeey

Come anticipato anche in apertura, Bakeey Q10H è un proiettore smart economico, ma che non rinuncia allo stile e alle funzioni. Si tratta di un modello dall’estetica minimale, che ben si sposa con qualsiasi ambiente, in grado di supportare la decodifica in Full HD (1080p), dotato di una capacità di 120 lumen, supporto WiFi e Bluetooth. Dotato di uno speaker incorporato ed un pratico telecomando per i controlli, il dispositivo è in grado di offrire immagini chiare e bilanciate.

Crediti: Bakeey

Il proiettore smart Bakeey Q10H scende a soli 63,8€ su Banggood, utilizzando il codice sconto dedicato: presente all’appello la spedizione gratis, sempre gradita! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

