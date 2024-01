Recensione Xiaomi Redmi Buds 5 Pro: TWS con ANC, LDAC e Hi-Res a prezzo eccezionale

Il mercato delle cuffie TWS è sempre in fermento, con nuovi dispositivi che arrivano ad arricchire il panorama quasi ogni mese a prezzi sempre più bassi. Questa sembra essere anche la politica di Xiaomi con le nuove Redmi Buds 5 Pro potrebbe aver messo a punto un vero e proprio colpo da maestro: tecnologia top e prezzo che batte la concorrenza. Scoprite le interessanti caratteristiche delle nuove TWS in questa nostra recensione!

Recensione Xiaomi Redmi Buds 5 Pro

Design e materiali

Le nuove Xiaomi Redmi Buds 5 Pro utilizzano un design collaudato e particolarmente apprezzato dagli utenti: stile semi in-ear con un stelo allungato che accoglie i comandi touch per il controllo della riproduzione musicale e la gestione delle chiamate in entrate e in uscita. La versione Moonlight White che abbiamo avuto l’opportunità di provare è caratterizzata da una colorazione interamente bianca perlata, con lo stelo dell’auricolare caratterizzato da una fantastica texture con effetto marmo, realizzata utilizzando un rivestimento multistrato per simulare questa unica finitura.

Sul terminale dell’auricolare troviamo i connettori magnetici per la ricarica che si adagiano alla perfezione all’interno della custodia di ricarica, con certificazione IP54 che li protegge anche dal sudore. Con la forma di un ciottolo levigato, anche la custodia sfoggia la livrea bianca perlata, la cui unica pecca sembra essere una eccessiva propensione a sporcarsi con le ditate. Sulla parte frontale troviamo un LED rettangolare sottile che indica lo stato di carica e lampeggia quando le cuffie sono pronte per essere accoppiate, mentre sul retro campeggia il logo Redmi in grigio tono su tono. Il coperchio offre una presa particolarmente salda, quindi non c’è il rischio che le si possa aprire da solo tenendole le cuffie per esempio nella borsa o nello zaino.

Sullo fondo della custodia troviamo il connettore USB-C per la ricaricare e il tasto per l’accoppiamento e il reset delle cuffie. In confezione, invece, oltre al cavo USB-C, sono inclusi anche due set di gommini auricolari per permettere alle cuffie di adattarsi al meglio alla forma del proprio orecchio. Il peso complessivo delle cuffie è di circa 43 grammi, perfettamente in linea con i modelli precedenti di Xiaomi.

Funzionalità e suono

La riproduzione musicale di Redmi Buds 5 Pro è di primissimo livello: le cuffie infatti offrono doppi driver coassiali da 11 millimetri con diaframma in titanio ed un tweeter in ceramica, in grado di garantire dettagli precisi su tutte le frequenze. Questo si traduce in un bilanciamento ottimo, distorsione minima, con alti particolarmente fluidi e bassi profondi, testimoniato anche dalla certificazione Hi-Res con supporto per il codec audio LDAC (24 bit, 96 kHz). Durante la nostra prova abbiamo potuto apprezzare particolarmente la musica riprodotta tramite queste TWS, che sembrano veramente non perdere mai un colpo anche con i brani più impegnativi.

La killer-feature, tuttavia, è la cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 52 dB e 4 kHz che permette di eliminare qualsiasi fastidio di sottofondo per lasciarvi godere al meglio la vostra musica preferita. L’ANC di queste TWS può essere sfruttato in tre diverse modalità: leggera per gli ambienti che sono già abbastanza silenziosi, bilanciata per eliminare i rumori più alti che possono infastidire e distorcere la percezione della musica che stiamo ascoltando in cuffia e profonda per quando siamo nei luoghi affollati e rumorosi, come per esempio la metropolitana. Per chi invece ha paura di isolarsi troppo, è presente anche la modalità trasparenza che può essere regolata anche per migliorare la voce di chi ci sta parlando in quel momento.

Le impostazioni possono essere regolate tramite l’app Xiaomi Earbuds, disponibile sia su Android che su iOS. L’integrazione con il sistema operativo mobile di Google, tuttavia, è migliore: il fast pair infatti permette di configurare immediatamente le Redmi Buds 5 Pro una volta aperto il coperchio della custodia, anche grazie alla connettività Bluetooth 5.3 (BLE) che garantisce allo stesso tempo una portata fino a 10 metri senza perdite di connessione. Tramite l’app, tuttavia, è possibile personalizzare la modalità ANC, gli effetti audio, l’equalizzatore, personalizzare le gesture touch con cui controllare la riproduzione ed aggiornare il firmware nel caso in cui ci fossero nuove patch da scaricare.

Anche in chiamata queste TWS ci comportano in modo egregio: gli auricolari, infatti, sono dotati di ben 3 microfoni che permettono di trasmettere la voce eliminando i rumori di sottofondo grazie all’AI. Durante i nostri test abbiamo potuto evidenziare come il nostro interlocutore abbia sempre ricevuto la nostra voce in modo cristallino, anche in situazioni particolarmente rumorose che altrimenti avrebbero sicuramente causato delle interferenze. Altrettanto ottima, invece, la funzione Dual Connection che permette di collegare due dispositivi contemporaneamente e di garantire la priorità all’uno o all’altro in base agli eventi (chiamate in arrivo, notifiche, riproduzione musicale).

L’autonomia, inoltre, è sicuramente delle migliori grazie alle batterie da 54 mAh integrate negli auricolari che garantiscono ben 10 ore di utilizzo quando l’ANC è disattivato. Con la cancellazione del rumore l’autonomia diminuisce inevitabilmente, ma non in modo drastico: in questo caso ci assestiamo intorno alle 6-7 ore, ma ogni parametro (volume, tipo di riproduzione, ect) può influire positivamente o negativamente in base alle esigenze del momento. Con la custodia, tuttavia, l’autonomia sale fino a 38 ore grazie ad una batterie da 480 mAh che permette di allungare la durata delle cuffie.

Recensione Xiaomi Redmi Buds 5 Pro: prezzo e considerazioni

Le cuffie TWS Xiaomi Redmi Buds 5 Pro offrono un rapporto qualità/prezzo senza precedenti: la tecnologia messa a disposizione dalla compagnia cinese per questo nuovo dispositivo è davvero di prim’ordine, mentre il prezzo è incredibilmente quello della fascia media. Con ANC, LDAC, Audio Hi-Res ed una autonomia di quasi 38 ore ci si potrebbe aspettare facilmente una cifra superiore a 100€, ma le Redmi Buds 5 Pro costano soltanto 69.99€! Un prezzo estremamente competitivo che probabilmente fare schizzare questo paio di cuffie in cima alla classifica delle TWS più vendute. Sono disponibili sia su Amazon (spedizione Prime) che sul sito ufficiale: consigliate? Assolutamente si!

