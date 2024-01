Galaxy AI, cosa succederà dopo il 2025? La risposta di Samsung

Guidata dagli alti numeri di vendita previsti per la recente serie Samsung Galaxy S24, si prevede che entro fine 2024 la piattaforma Galaxy AI sarà utilizzata nel mondo su oltre 100 milioni di dispositivi. A dirlo non sono le voci di corridoio bensì la compagnia sud-coreana stessa, con il responsabile della divisione mobile TM Roh che ha risposto ai dubbi degli utenti.

Samsung parla del futuro di Galaxy AI e a cosa andranno incontro i suoi utenti dopo il 2025

Parlo di dubbi perché, dopo la presentazione della famiglia S24, Samsung ha annunciato che il servizio Galaxy AI sarà gratis fino alla fine del 2025. Non si è però pronunciata con precisione su cosa accadrà dopo, lasciando però intendere che sarà introdotto un qualche tipo di pagamento. TM Roh ha quindi deciso di rompere il silenzio, mettendo sin da subito le mani avanti e affermando che l’azienda non ha ancora preso nessuna decisione al riguardo.

È la prima volta che un produttore di smartphone come Samsung offre ai suoi utenti una piattaforma come Galaxy AI, pertanto è plausibile che stia prendendo tempo per valutare come risponde il mercato e adattarsi di conseguenza. C’è però una frase che lascia intendere una possibilità per il futuro di Galaxy AI:

“Secondo la nostra analisi, ci sono diverse esigenze per l’intelligenza artificiale mobile. Quindi, ci saranno consumatori che si accontenteranno di utilizzare gratuitamente le funzionalità dell’intelligenza artificiale. Poi potrebbero esserci anche clienti che desiderano funzionalità IA ancora più potenti e addirittura pagano per averle. Quindi, nel futuro processo decisionale, prenderemo in considerazione tutti questi fattori“

Secondo quest’ottica, Samsung potrebbe decidere di lasciare l’attuale Galaxy AI in forma gratuita e, successivamente al 2025, aggiungere ulteriori funzionalità più avanzate che richiedano però un pagamento, probabilmente sotto forma di abbonamento mensile/annuale. C’è ancora tempo, perciò siamo abbastanza sicuri che ritorneremo sull’argomento da qui ad allora. Se non avete un modello della linea S24 e foste curiosi di sapere se il vostro riceverà l’aggiornamento con Galaxy AI, potete scoprirlo nell’articolo dedicato.

