Alleluja: il Gorilla Armor di S24 Ultra si graffia più difficilmente

La collaborazione fra Corning e Samsung va avanti da anni, e infatti è il nuovo Galaxy S24 Ultra a poter vantare il debutto del vetro protettivo Gorilla Armor. Oltre ad avere un frame in titanio e non più in alluminio, il top di gamma sud-coreano ha uno schermo Dynamic LTPO AMOLED 2X da 6,8″ QHD+ a 120 Hz protetto dal vetro di ultima generazione fabbricato da Corning. Negli scorsi giorni abbiamo avuto un assaggio di come ciò si traduca in una maggiore resistenza all’usura, e i nuovi test di resistenza confermano e dimostrano quanto questo vetro protettivo sia concretamente più resistente ai graffi.

Samsung Galaxy S24 Ultra: il vetro Gorilla Armor è effettivamente più resistente ai graffi

Quale miglior modo per provare la resistenza del Gorilla Armor di Samsung Galaxy S24 Ultra se non con il classico test sulla scala di Mohs? Solitamente è JerryRigEverything a farlo, ma questa volta è il turno dello youtuber PBKreviews, che nel suo ultimo video ha usato gli strumenti di rito per mostrare al mondo la coriaceità del display del flagship Samsung, che secondo le compagnie coinvolte sarebbe 4 volte più resistente ai graffi: ma è effettivamente così?

I test di PBKreviews dimostrano che S24 Ultra si graffia al livello 7, con segni più evidenti al livello 8 sulla scala di Mohs. Questo è un passo in avanti nell’evoluzione tecnologica degli smartphone, dato che finora la quasi totalità dei modelli in commercio iniziano a graffiarsi al livello 6 con segni più evidenti al livello 7.

Per quanto riguarda il frame in titanio, sottoponendolo allo stesso test, i graffi iniziano a vedersi al livello 5. Ricordiamo che, al momento in cui scrivo questo articolo, solamente Samsung Galaxy S24 Ultra è dotato di vetro Gorilla Armor, mentre S24 ed S24+ montano il precedente Gorilla Glass Victus 2.

