Apple rivoluziona CarPlay: la nuova versione arriva nel 2024

Aggiornamento 26/01: attraverso il sito ufficiale, Apple ha comunicato la finestra di lancio delle auto che monteranno a bordo la nuova versione di CarPlay. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Dopo i sistemi operativi per smartphone, tablet e pc, Apple è intenzionata a rivoluzione anche l’interfaccia dell’infotainment delle nostre automobili. In maniera molto sibillina, la compagnia statunitense ha infatti annunciato l’arrivo di una versione di CarPlay di nuova generazione che debutterà a bordo di selezionati modelli di auto entro la fine del 2023.

CarPlay di nuova generazione in arrivo: Apple annuncerà presto i modelli compatibili

Crediti: Apple

Il nuovo CarPlay, stando alle dichiarazioni di Apple sul sito ufficiale, sarà maggiormente integrato con il cruscotto dell’automobile, fornendo ancora più informazioni sulla guida e sulla componentistica multimediale e non del propria macchina.

“L’esperienza iPhone perfettamente integrata sulla tua auto. CarPlay gestirà tutti i display, incluso il quadro strumenti, creando un ecosistema unico e coerente nel design e nelle funzioni: il meglio della tecnologia automobilistica unito al meglio del tuo iPhone. Anche l’impianto audio e il climatizzatore potranno essere controllati da CarPlay. E le opzioni di personalizzazione, dai widget alla scelta di comandi e strumenti, renderanno la tua auto ancora più tua” si può leggere sul sito ufficiale che preannuncia l’arrivo dei modelli di auto compatibili entro la fine del 2023.

Aggiornamento 21/12: il nuovo CarPlay sale a bordo di Porsche e Aston Martin e tanti altri ancora

Crediti: Apple

Come promesso, Apple ha annunciato la lista ufficiale dei produttori di automobili che supporteranno la nuova versione di CarPlay a partire dal prossimo anno. La compagnia di Cupertino definisce questo aggiornamento come “l’esperienza definitiva per l’uso di iPhone in macchina, in grado di offrire il meglio dei due mondi“. Tra le novità di CarPlay, infatti, dovrebbero arrivare anche le funzionalità che consentiranno il controllo delle funzionalità dell’auto, come la radio, il condizionatore e il riscaldamento.

Quella che trovate qui sotto, è la lista definitiva dei produttori di auto che supporteranno il nuovo sistema di infotainment, a cui va aggiunta anche Aston Martin che ha annunciato solo in seguito che farà parte anch’essa dei produttori che garantiranno l’accesso al nuovo CarPlay.

Land Rover

Mercedes-Benz

Lincoln

Audi

Volvo

Honda

Porsche

Nissan

Ford

Jaguar

Acura

Polestar

Infiniti

Renault

Aggiornamento 26/01: Apple conferma la finestra di lancio

Crediti: Apple

Tramite il sito ufficiale di CarPlay, Apple ha confermato che i primi modelli di automobili con a bordo la nuova versione del sistema di infotainment saranno disponibili a partire già dal 2024. Nella beta di iOS 17.4, inoltre, sono stati trovati nuovi riferimenti a quelle che potrebbero essere le novità implementate in CarPlay, come per esempio la possibilità di mostrare le immagini dalla videocamera posteriore dell’auto, il livello di carica delle batterie per le auto elettriche ed una varietà di nuovi controlli dedicati alla multimedialità.

