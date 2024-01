Samsung brevetta uno smartphone stranissimo, dalla forma insolita

Quando si tratta di dispositivi dal form factor innovativo, il colosso asiatico la fa da padrone. Samsung si è affermato nel campo degli smartphone pieghevoli ma attualmente è al lavoro per sperimentare altri design particolari. Abbiamo già avuto a che fare con smartphone con display estendibile, ma il dispositivo brevettato da Samsung va oltre, proponendo un design ultra-compatto (più o meno) grazie ad un corpo “quadrato”.

Samsung ha brevettato uno smartphone con display estendibile ed un corpo “quadrato”

Crediti: Samsung

Ormai i dispositivi foldable hanno preso piede, con tanti modelli differenti e numerosi brand che partecipano alla corsa. Abbiamo smartphone/tablet con design in-fold o out-fold, ossia con schermo pieghevole verso l’interno oppure l’esterno; ci sono poi i flip phone, con un pannello pieghevole a conchiglia. Tuttavia gli schermi fold hanno una durata limitata nel tempo, sono maggiormente soggetti a rotture ed hanno una minore resistenza agli urti. Una soluzione potrebbe essere quella del display estendibile, un pannello che si amplia all’occorrenza e viene protetto dalla stessa scocca dello smartphone (abbiamo provato il rollable OPPO X 2021, un prototipo davvero interessante). Samsung ha già mostrato varie soluzioni, ma allo stato attuale si tratta ancora di unità prototipali.

Crediti: Websiterating x xleaks7

La casa sudcoreana sta sperimentando molteplici alternative e tra queste troviamo una novità avvistata sotto forma di brevetto. Si tratta di uno smartphone Samsung caratterizzato da una forma insolita (“quadrata”), con un display estendibile. Ovviamente si tratta solo di un brevetto, quindi allo stato attuale non è dato di sapere se questo particolare telefono vedrà mai la luce. Tuttavia è interessante notare come la ricerca di nuovi form factor sia sempre presenti nei vari brand, specialmente per quanto riguarda Samsung (pioniere in questo ambito).

