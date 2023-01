I nuovi pannelli OLED di Samsung si piegano e scorrono

A Las Vegas sta per iniziare il CES 2023, l'annuale fiera dell'elettronica mondiale che riunisce tutti i maggiori produttori di dispositivi tecnologici. In questa occasione, Samsung mostrerà in azione la nuova tecnologia Flex Hybrid, che permette ai suoi pannelli OLED di piegarsi e scorrere senza problemi.

Flex Hybrid è la nuova tecnologia di Samsung per gli OLED pieghevoli

Il prototipo che sarà presentato a Las Vegas offrirà uno schermo da 10.5″ con rapporto d'aspetto in 4:3 che può essere aperto da un lato estendendosi fino a 12.4″ con rapporto d'aspetto 16:10. Quando il display è completamente aperto può essere utilizzato per vedere filmati con neri assoluti e angoli di visione perfetti.

La compagnia coreana, inoltre, metterà in mostra anche il Flex Slidable Solo: un pannello da 14″ che può essere allungato fino a 17.3″, facendolo scorrere da entrambi i lati. I due nuovi schermi potranno essere ammirati ed utilizzati sullo showfloor del CES 2023 a partire dal 5 gennaio.

Seppur ancora prototipi, questi pannelli OLED potranno arrivare in futuro anche su smartphone e tablet, per continuare l'evoluzione dei dispositivi pieghevoli che stanno diventando sempre più popolari con il passare del tempo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il