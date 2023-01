Arrivano i Saldi di Capodanno: da Geekmall una pioggia di sconti tech per il nuovo anno!

Con il nuovo anno i principali store e brand cinese hanno dato il via a sconti ed occasioni per risparmiare: il 2023 comincia all'insegna delle offerte tech ed ora si unisce alle danze anche Geekmall con i suoi Saldi di Capodanno. Il mese di gennaio diventa piccante, con una miriade di dispositivi a prezzi top e un simpatico giochino Lucky Draw che vi permette di mettere le mani su dei premi davvero niente male!

Saldi di Capodanno Geekmall: tante offerte e promo Lucky Draw

Per quanto riguarda le offerte di Capodanno di Geekmall, i saldi dello store riguardano una sfilza di categorie di prodotti. Periodicamente la pagina dell'evento si aggiorna con una serie di Flash Sale, con vari prodotti teche de elettrodomestici in sconto. Abbiamo poi le principali categorie, a partire da quella Smart Home. In questa sezione trovate robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta, con nomi del calibro di Roborock, iLife, Proscenic e non solo.

Le occasioni continuano con la sezione Power Station, dedicata a chi cerca sempre la massima potenza, agli utenti in cerca di avventura e quelli che non si fanno trovare mai impreparati. Non mancano monopattini e biciclette elettriche, con la categoria dedicata alla Mobilità Green (e sconti fino a 280€). Non mancano offerte su stampanti 3D ed incisori laser, così come proiettori smart, monitor da gaming, accessori per auto, notebook e tablet.

Volete scoprire tutte le offerte di Geekmall per festeggiare il nuovo anno? Allora in basso trovate la pagina principale dedicata all'evento dei Saldi di Capodanno, dove trovate anche la promo Lucky Draw. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Ma come funziona la promozione dedicata al sorteggio fortunato? L'evento Lucky Draw durerà per tutto il periodo dei saldi e permette di vincere vari premi. Il funzionamento è semplice: basta registrarsi al sito per ricevere 1 possibilità al giorno per partecipare al sorteggio.

Inoltre gli utenti che hanno effettuato un ordine sullo store in precedenza riceveranno 3 possibilità al giorno. I premi in palio sono molteplici:

1 Power Station portatile Bluetti EB240

20 sorprese

100 voucher 4% di sconto

100 buoni da 35€ di sconto per ordini sopra i 500€

200 buoni da 30€ di sconto per ordini sopra i 400€

500 buoni da 10€ di sconto per ordini sopra i 20€

È possibile ricevere delle possibilità aggiuntive iscrivendosi alla newsletter (1 chance in più), condividendo la pagina della promo Lucky Draw su qualsiasi social (1 chance extra, massimo tre al giorno) oppure effettuando un ordine nel periodo fino al 19 gennaio (in questo caso si riceveranno 3 chance extra).

Per partecipare al giochino Lucky Draw e per conoscere tutti i dettagli, eccovi la pagina dedicata.

