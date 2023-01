Apple quest’anno potrebbe lanciare le AirPods Lite, le cuffie più economiche

E mentre Apple potrebbe non lanciare delle nuove AirPods di fascia alta, quest'anno potremmo in realtà assistere al debutto dei primi auricolari Lite di Cupertino, con i quali il produttore competerà con altri marchi già da tempo attivi sul mercato. Le nuove AirPods Lite potrebbero avere un prezzo inferiore ai 129$. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple potrebbe competere con gli altri produttori con le sue AirPods Lite

Proprio così. Stando a quanto riferito Jeff Pu, analista presso la società di ricerca Haitong Intl Tech Research, Apple starebbe lavorando alle AirPods Lite, una versione più economica e accessibile dei suoi auricolari. Con questo nuovo modello, Cupertino dovrebbe competere con produttori come Samsung, Huawei, Xiaomi e altre compagnie che hanno a portfolio dispositivi audio più economici.

Al momento non è ancora chiaro quali caratteristiche potremmo trovare a bordo delle “AirPods Lite”, ma Jeff Pu le descrive come un prodotto a basso prezzo che contribuiranno a consolidare la posizione di Apple come leader nel mercato personal audio. Le attuali proposte, infatti, non sono poi così accessibili e di stima persino che a Cupertino dovrebbe registrarsi un calo nelle vendite delle AirPods 3, che dovrebbero passare dalle 73 milioni di unità alle 63 milioni nel corso di quest'anno.

Sarà proprio così? Sareste favorevoli ad acquistare delle AirPods Lite per meno di 128€? Lasciate un commento e fatecelo sapere. E se il nostro articolo vi è piaciuto, condividetelo sui social: basta un semplice gesto per supportarci!

