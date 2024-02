Samsung Galaxy Z Fold 6 FE: avvistato il primo pieghevole economico

Che Samsung stia lavorando dietro le quinte al suo primo smartphone pieghevole economico è quasi indubbio, essendo il prossimo passo per l’evoluzione del settore. Affinché i foldable prendano sempre più piede è necessario che sul mercato ci siano proposte meno costose di quelle attuali, anche in vista del boom di vendite degli anni a venire. Non è una sorpresa che in rete si parli di un pieghevole “lite” da parte dell’azienda sud-coreana, forse sotto forma di Samsung Galaxy Z Fold 6 FE.

Appare in rete il primo pieghevole low-cost Samsung Galaxy Z Fold 6 FE

SM-F741 Flip 6. ("B6")

SM-F956 Fold 6. ("Q6")

SM-X828 ….. Tab S10+?



Also seeing "Q6A". Whatever that might be. — Roland Quandt (@rquandt) January 30, 2024

Nel suo ultimo leak, l’insider Roland Quandt rivela quattro sigle tecniche che indicano alcuni dei prodotti di punta che Samsung presenterà nei prossimi mesi. Ci sarebbe SM-X828, quello che potremmo conoscere come tablet con il nome di Samsung Galaxy Tab S10+, mentre in ambito pieghevoli vengono menzionati SM-F741 “B6”, cioè il prossimo flip phone Galaxy Z Flip 6 (Z Flip 5 è siglato B5), e soprattutto SM-F956 “Q6”, cioè Galaxy Z Fold 6 (Z Fold è siglato Q5). Sottolineo quest’ultimo perché si ricollega al quarto modello trapelato, siglato come Q6A, cioè quello che si vocifera potrebbe essere una variante economica di Z Fold 6.

Per ora si sa molto poco se non praticamente nulla di questo smartphone pieghevole, ma secondo la più recente strategia dell’azienda non sarebbe strano vederlo presentato come Samsung Galaxy Z Fold 6 FE, una Fan Edition che potrebbe possedere alcune caratteristiche del modello principale e rinunciando ad altre in favore di un prezzo più contenuto. L’attuale generazione ha un costo di 1.249€ per Flip 5 e 1.999€ per Fold 5, pertanto questo potrebbe inserirsi a metà, magari con un costo attorno ai 1.499€.

