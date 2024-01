Samsung Galaxy Z Fold 6: quest’anno ci sarà anche una versione Lite?

È da tempo che si vocifera del lancio di uno smartphone pieghevole economico da parte di Samsung, ma finora si è trattato solo di leak e voci di corridoio che non si sono mai concretizzati. Tuttavia, secondo un report recente, il 2024 potrebbe essere il momento giusto: la compagnia asiatica lancerà un Samsung Galaxy Z Fold 6 economico? A quanto pare ci sarebbero buone probabilità.

Samsung Galaxy Z Fold 6 potrebbe avere una versione economica: ecco le ultime indiscrezioni

Galaxy Z Fold 5 – Crediti: Samsung

Fin dal 2019 Samsung si è affermata come azienda leader nel settore dei foldable: dopo un inizio zoppicante la gamma di dispositivi del brand è diventata iconica, sia nel formato classico che in quello flip. Ma le cose sono cambiate con una rapidità disarmante: i brand cinesi hanno iniziato la lanciare le rispettive soluzioni prima in patria e poi in versione Global, diventando dei competitor di tutto rispetto. Basti pensare ai recenti Honor Magic V2 e OnePlus Open, oppure a OPPO Find N2 Flip (parecchio apprezzato). Insomma, i prossimi Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 (in arrivo nel corso della seconda metà dell’anno) si troveranno ad affrontare rivali agguerriti e per questo il brand sudcoreano potrebbe cambiare strategia.

Crediti: Omdia

Secondo un report Samsung starebbe seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di lanciare uno smartphone pieghevole economico insieme a Galaxy Z Fold 6. L’obiettivo sarebbe quello di aumentare le spedizioni sfruttando anche un modello dal prezzo accessibile; in particolare, Samsung vorrebbe guadagnare quote di mercato in Cina (dove detiene il 19%, secondo uno studio Omdia inerente al Q3 2023). Tuttavia la strategia dell’azienda potrebbe rivelarsi controproducente nel caso in cui il mercato degli smartphone dovesse subire una contrazione: la presenza di un pieghevole budget andrebbe sicuramente ad intaccare le vendite dei modelli premium.

Al momento è ancora tutto in divenire anche se le indiscrezioni in merito vanno avanti da parecchio tempo. In precedente è trapelato persino il possibile prezzo del foldable economico mentre prima ancora hanno fatto capolino delle voci in merito all’esistenza di un Samsung Galaxy Z Fold FE.

La nostra recensione di Galaxy Z Fold 5

