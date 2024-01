Honor Magic V2 arriva in Italia: annunciata la data di lancio

Inizialmente esordì in madrepatria nell’estate 2023, poi venne mostrato al pubblico europeo a IFA di Berlino in vista del lancio internazionale, e adesso Honor Magic V2 sta finalmente arrivando in Italia. Per l’occasione, la compagnia cinese lo porterà sul mercato con una promozione per spingerne le vendite, perciò vediamo qual è la data di lancio ufficiale.

Annunciata la data di lancio di Honor Magic V2 in Italia: ecco quando e quanto costerà

26 gennaio ore 16:00: segnate questa data sul calendario se siete interessati a Honor Magic V2, perché quello sarà il giorno della sua presentazione in Italia, oltre che nel resto d’Europa. Chi ne valuterà l’acquisto potrà beneficiare di un coupon da 300€ nella versione dello smartphone da 16/512 GB, oltre che una serie di omaggi comprensivi di smartwatch Honor Watch 4 o cuffie Honor Earbuds 3 Pro, caricatore da 66W, cover protettiva e polizza Honor Care per la salvaguardia del display.

Per chi non lo conoscesse o non se lo ricordasse, Honor Magic V2 è lo smartphone pieghevole più sottile di tutti, con uno spessore di soli 4,7 mm da aperto e 9,9 mm da chiuso, per un peso di 231 grammi. Ha due schermi LTPO da 6,43″ e 7,92″ a 120 Hz con supporto al pennino, SoC Snapdragon 8 Gen 2, batteria da 5.000 mAh con ricarica a 66W e una tripla fotocamera da 50+50+20 MP con ultra-grandangolo e teleobiettivo 2.5x. Il prezzo non è ancora stato ufficialmente annunciato, ma sulla base delle indiscrezioni dello stesso CEO di Honor potrebbe essere di 1.599€.

