OnePlus Ace 3 x Genshin Impact: in arrivo una versione speciale dedicata a Keqing

Aspettando il debutto della serie 12 in Italia, ecco spuntare un’ennesima novità per il produttore cinese, questa volta con un’interessante collaborazione. OnePlus e miHoYo/HoYoverse si sono uniti ancora una volta per una versione speciale: si tratta di OnePlus Ace 3 x Genshin Impact, edizione completamente a tema Keqing.

OnePlus Ace 3 x Genshin Impact: la versione speciale è in dirittura d’arrivo

Al momento l’azienda si è limitata ad annunciare la data d’uscita di OnePlus Ace 3 x Genshin Impact, in arrivo in Cina: il lancio è fissato per il 28 febbraio 2024, quindi ci sarà da attendere ancora un po’. Questa non è la prima volta che la compagnia di Pete Lau realizza una versione di un suo dispositivo dedicata al celebre RPG open world: in precedenza abbiamo assistito al debutto di versioni a tema di OnePlus 11, Ace 2 e anche Ace Pro. In tutti e tre i casi il protagonista assoluto è stato l’elemento Pyro, con Xiangling e Hu Tao. Stavolta invece avremo a che fare con un’edizione dedicata a Keqing, personaggio 5 stelle di tipo Elettro originario di Liyue e particolarmente apprezzato per la sua Abilità Elementale.

Al momento non ci sono immagini del dispositivo né dettagli sul prezzo di vendita; sicuramente le specifiche resteranno le stesse di OnePlus Ace 3. Per il design possiamo aspettarci un cambio di look per la cover, con una colorazione viola che richiami l’elemento Elettro (magari con un nuovo colore oppure una custodia a tema). Ovviamente non mancherà una confezione speciale e degli accessori che richiamano il gioco e il personaggio di Keqing. Come da tradizione possiamo aspettarci anche temi, suonerie e sfondi dedicati, tutti preinstallati a bordo della versione speciale OnePlus Ace 3 x Genshin Impact.

