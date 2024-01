Samsung Galaxy Ring, nuove info: leggero ma incredibilmente tecnologico

Per la prima volta da non so quanto, qualcosa di targato Samsung è passato illeso dai leak: parlo di Samsung Galaxy Ring, il gadget presentato a sorpresa durante l’Unpacked della serie S24. L’obiettivo della compagnia sud-coreana è quello di introdurre una nuova tipologia di prodotto nel settore degli wearable, finora condotto unicamente da smartwatch e smartband. E nonostante si tratti di un dispositivo estremamente compatto, questo non significa che sarà da meno in termini di capacità tecnologiche.

Samsung Galaxy Ring vuole rimpiazzare gli smartwatch: ecco come ci proverà

Prendendo per buone le parole dell’analista Avi Greengart, ex membro di Intel e Jupiter Research, Samsung Galaxy Ring sarà un prodotto disponibile in tre finiture ma soprattutto “incredibilmente leggero“. Rispetto a orologio e bracciali, il vantaggio di un anello è senza ombra di dubbio la vestibilità, risultando meno ingombrante da indossare durante il giorno, con tutti i vantaggi che ne conseguono. Avere un accessorio più agevolmente indossabile significa poterlo usare più a lungo con meno fastidi, potendo così raccogliere dati salutistici in maniera più costante.

L’insider parla anche di “ingegneria impressionante“, senza però far trapelare ulteriori informazioni al riguardo. Anche un portavoce di Samsung ha riferito ai colleghi di The Verge che l’anello Samsung è dotato di “tecnologie leader dei sensori“, scongiurando la teoria che un prodotto così compatto non possa avere capacità al pari degli altri wearable.

Probabilmente troveremo sensore di battiti cardiaci ed SpO2, così come monitoraggio del sonno e sincronizzazione con l’ecosistema Samsung Health, oltre alla possibile simbiosi con gli altri indossabili di casa Samsung. Il lancio di Samsung Galaxy Ring è previsto entro fine 2024, e l’ipotesi più plausibile è che possa essere sfruttato il palcoscenico dell’Unpacked estivo dove vedremo Z Fold 6, Z Flip 6 e Watch 7. Il prezzo sarebbe ancora da definire, e nel frattempo stanno apparendo alternative come l’Amazfit Helio Ring.

