Amazfit Helio Ring ufficiale: l’anello smart debutta al CES 2024

Fra la miriade di computer e smart TV, sul palcoscenico del CES 2024 di Las Vegas c’è anche Amazfit Helio Ring, l’ennesima trovata da parte del sub-brand del brand cinese Zepp Health. Nel mondo dei gadget indossabili, quello che si prospetta essere il nuovo trend è quello dell’anello smart: finora ne abbiamo visti alcuni esempi, come Oura Ring o Iris Smart Ring, con grandi compagnie come Samsung, Google e OPPO che si starebbero preparando a fare lo stesso.

CES 2024: Amazfit Helio Ring è l’anello smart che si sostituisce allo smartwatch

Crediti: Amazfit

Realizzato in lega di titanio, è certificato 10 ATM per poter essere utilizzato anche in immersione fino a 100 metri di profondità. Rispetto alle (poche) proposte presenti sul mercato, Amazfit Helio Ring è stato realizzato con in mente principalmente l’aspetto atletico, servendo da dispositivo per il monitoraggio fisico e mentale e abilitando diverse modalità sportive, fra cui camminata, corsa, tapis roulant e bicicletta.

Può agire sia in simbiosi con gli smartwatch Amazfit che in solitaria, utilizzando l’app Zepp per raccogliere e analizzare i dati salutistici: attività cardiaca, respirazione e temperatura, restituendo un punteggio cosiddetto Readiness Score che permette di capire se la giornata appena iniziata sia più indicata per allenarsi o per rilassarsi. Questo analizzando la qualità del sonno, fra fasi di dormita e respirazione, il carico VO2 Max tramite algoritmo PeakBeat e persino il monitoraggio elettro-dermico per analizzare aspetti come il sudore delle mani e capire il proprio stato emotivo e il livello di stress.

Amazfit Helio Ring ha un’autonomia fino a 5 giorni, ha peso di 4 grammi, uno spessore di 2,6 mm, è compatibile con le varie app Strava, Google Fit, Apple Health, adidas Running, Relive e komoot e non manca il chatbot AI disponibile in abbonamento. L’anello smart di Amazfit sarà disponibile nella primavera 2024, anche se non sappiamo se e quando arriverà in Italia.

