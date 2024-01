Spostamenti rapidi e green con il monopattino Emoko A19, in sconto a meno di 360€

Per i tuoi spostamenti ecologici e per la massima comodità, ecco il nuovo monopattino elettrico Emoko A19: una soluzione potente e robusta, perfetta per attraversare la città evitando il traffico. E grazie a quest’offerta con codice sconto targata Banggood, il risparmio è assicurati: massima convenienza e la celerità della spedizione EU!

Emoko A19 è il monopattino elettrico robusto e potente a prezzo top con codice sconto

Gli spostamenti in città possono essere parecchio complicati, specialmente nelle ore di punta. Restare imbottigliati nel traffico non è di certo gradevole, ma per fortuna sempre più utenti stanno scegliendo i vantaggi della mobilità green. Spostamenti non soltanto ecologici, ma anche rapidi e comodi, all’insegna del risparmio. Il monopattino elettrico Emoko A19 è una soluzione dal prezzo accessibile e senza rinunce: struttura resistente in metallo e alluminio (con un corpo pieghevole), pneumatici da 12″, un potente motore da 12″, batteria da 36V 15Ah (fino a 55 km di autonomia) ed un freno a disco.

Il monopattino elettrico Emoko A19 è in offerta lampo su Banggood ma è possibile risparmiare ulteriormente grazie al codice sconto dedicato. In questo modo il prezzo scenderà a soli 355€, con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

