Si parla già di Exynos 2500: come sarà il SoC di Samsung Galaxy S25

Anche se la nuovissima serie Galaxy S24 sta uscendo ora sul mercato, e con essa l’Exynos 2400 di ultima manifattura, c’è già chi parla di come sarà l’Exynos 2500 della futura serie Samsung Galaxy S25. Al di là del nome, che potrebbe cambiare o seguire il classico corso dei System-on-a-Chip Exynos, grazie alle informazioni pubblicate dal leaker OreXda possiamo farci un’idea di quelle che dovrebbero essere le sue novità.

Samsung Galaxy S25 ed Exynos 2500: i leak anticipano le novità del prossimo SoC proprietario

X5 MP1 : 3.3GHz~3.2GHz

A730 MP3 : 2.5GHz~2.3GHz

A730 MP2: ?GHz~?GHz

Secondo quanto fatto trapelare, l’Exynos 2500 non sembrerebbe discostarsi in maniera radicale dal suo attuale predecessore. Internamente avrebbe nuovamente un processore deca-core, seppur con caratteristiche aggiornate alla prossima generazione di CPU. Questo significherebbe una configurazione composta da 1 core Cortex-X5 con frequenza di clock ad almeno 3,2 GHz, 3 core Cortex-A720 ad almeno 2,3 GHz, altri 3 core Cortex-A720 e 4 core Cortex-A530.

Già questa potrebbe essere una novità non di poco conto, comunque, perché si vocifera che la tecnologia Cortex-X5 rappresenterà “il più grande aumento delle prestazioni degli ultimi cinque anni” e colmando il divario con le soluzioni Apple. Le specifiche comprenderebbero anche la nuova GPU Xclipse 950, che potrebbe nuovamente basarsi su architettura AMD RDNA, magari sull’inedita RDNA 4.

L’altra novità, quella principale, sarà il processo produttivo: anche se potrebbe non essere il primo, è stato confermato dalla stessa Samsung che l’Exynos 2500 segnerà il passaggio da 4 a 3 nm. Una transizione che potrebbe rivelarsi molto importante per Samsung Foundry, che rispetto alla rivale taiwanese TSMC sarebbe in vantaggio temporale e tecnico.

