Huawei Mate X5 ufficiale: il nuovo pieghevole debutta a sorpresa

Dopo l'annuncio a sorpresa dei nuovi modelli Mate 60 e 60 Pro, ecco fare capolino un'ennesima novità per la compagnia cinese. Ancora una volta si tratta di un dispositivo top annunciato senza alcun preavviso ma ora siamo alle prese con il pieghevole premium di nuova generazione. Andiamo a scoprire tutte le novità di Huawei Mate X5 tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato!

Huawei Mate X5: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo pieghevole

Design e display

Crediti: Huawei

Nonostante il nome punti in direzione di una nuova generazione, il nuovo Huawei Mate X5 si presenta più come una versione alternativa di Mate X3 che come un vero e proprio modello. Non a caso il dispositivo è stato avvistato prima del debutto e gli insider pensavano di aver scovato un possibile Mate X3 Pro. Ancora una volta ci troviamo alle prese con un pieghevole in-fold (che si piega verso l'interno), caratterizzato da un ampio schermo esterno da 6,4″ (OLED LTPO) con risoluzione Full HD+ (2.504 x 1080 pixel), refresh rate dinamico a 120 Hz, campionamento del tocco da 300 Hz ed un vetro protettivo Kunlun. All'interno abbiamo ancora una volta un pannello OLED LTPO da 7,85″ 2K (2.496 x 2.224 pixel) a 120 Hz, con campionamento del tocco fino a 240 hz.

Crediti: Huawei

Entrambi gli schermi offrono una profondità colore a 10 bit e PWM Dimming a 1440 Hz. Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato, integrato nel tasto di accensione. Le dimensioni sono di 156,9 x 72,4 x 11,08 mm quando piegato e di 156,9 x 141,5 x 5,3 mm una volta aperto. Il preso è di 245 grammi, leggermente più pesante di Mate X3 (239 grammi). Ovviamente la cerniera è nuovamente una soluzione a goccia, il trend del momento per quanto riguarda questo tipo di tecnologia. Infine segnaliamo la presenza della certificazione IPX8, contro polvere e acqua.

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: Huawei

Proprio come avvenuto con i modelli Mate 60 e 60 Pro, l'azienda cinese non ha confermato il cuore delle specifiche tecniche di Huawei Mate X5. Stando alle indiscrezioni più recenti, il pieghevole sarebbe mosso dal Kirin 9000S. Il chipset è ancora inedito ma se n'è già parlato tantissimo tra benchmark e addirittura teardown. Lato memorie abbiamo 12/16 GB di RAM e 512 GB di storage mentre per la batteria trova spazio un'unità da 5.060 mAh con ricarica rapida da 66W e wireless da 50W. Non mancano WiFi Dual Band, Bluetooth 5.2, NFC per i pagamenti, Dual Frequency GPS, connettività satellitare ed uno slot per schede NM. Il software a bordo è HarmonyOS 4.0.

Crediti: Huawei

Passando al comparto fotografico, il nuovo flagship pieghevole offre una tripla fotocamera XMAGE da 50 + 13 + 12 MP (f/1.8-2.2-3.4) con un ultra-grandangolare/micro ed un teleobiettivo con zoom a periscopio (ottico 5X, digitale 50X) con stabilizzazione ottica OIS. Frontalmente e all'interno sono presenti due punch hole per le selfie camera, in entrambi i casi da 8 MP.

Huawei Mate X5 – Prezzo e uscita

Il nuovo Huawei Mate X5 debutta nelle colorazioni Feather Black, Feather White, Feather Gold, Green Mountain Dai e Phantom Purple (alcune con texture in pelle, altre con una cover in vetro) ma al momento mancano dettagli sul prezzo. È stata anticipata anche un'edizione da collezione fino a 1 TB di storage, ma anche in questo caso mancano dettagli. La commercializzazione dovrebbe partire dal 15 settembre.

