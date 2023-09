Huawei Mate X5 con Kirin 9000S: anche coi foldable addio a Qualcomm

Si vociferava che Mate X3 Pro sarebbe stato il pieghevole “della svolta”, e con “svolta” intendo il ritorno dei SoC proprietari, che tuttavia potrebbe verificarsi con Huawei Mate X5. D'altronde, sarebbe più sensato che una transizione così importante avvenga su un modello inedito anziché una variante di uno già esistente. Dello smartphone si è iniziato a parlare in rete come del primo smartphone dopo quelli della serie Mate 60 a trarre vantaggio dal nuovo Kirin 9000S.

Il prossimo smartphone con Kirin 9000S potrebbe essere il pieghevole Huawei Mate X5

Dello smartphone pieghevole ce ne sarebbero due versioni: Huawei Mate X3 standard in 5 colorazioni (Blu, Viola, Oro, Argento e Nero) e tagli di memoria da 12/256 GB, 12/512 GB e 16/512 GB, e una sua Collector's Edition in 4 colorazioni (Blu, Oro, Argento e Nero) e versioni da 16/512 GB e 16 GB/1 TB.

Del Kirin 9000S si è parlato in lungo e largo, ed è quasi paradossale se si pensa che ufficialmente non ve n'è alcuna menzione da parte di Huawei. Al punto che il governo USA teme che Huawei e SMIC abbiano violato il ban, motivo per cui le aziende starebbero tacendo su un'innovazione così importante e che preoccupa Qualcomm.

Per il momento, le informazioni finiscono qui: considerato che lo scorso Huawei Mate X3 ha fatto il suo esordio a marzo 2023, è plausibile che di Mate X5 ne riparleremo a cavallo fra 2023 e 2024.

