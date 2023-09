Doogee T10S debutta su Banggood: il nuovo tablet 4G subito in offerta lampo (a 131€)

Il momento migliore per acquistare un tablet è sicuramente questo: con l'arrivo del mese di settembre e il via agli sconti per i prodotti tech per studio e produttività, le occasioni per risparmiare non mancano di certo. Doogee T10S è un tablet 4G economico e completo (con tanto di certificazione Widevine L1): un modello budget per tutte le tasche, ora in offerta lampo su Banggood con spedizione EU gratis!

Doogee T10S è il nuovo tablet low budget con 4G e GPS, fresco di lancio su Banggood

Crediti: Doogee

Il nuovo Doogee T10S presenta varie analogie con il modello T10 (protagonista anche della nostra recensione), ma differisce per alcuni aspetti. La batteria è meno capiente – un'unità da 6.600 mAh – mentre il software è stato aggiornato ad Android 13; inoltre il design ha subito una piccola variazione, con i sensori fotografici ora affiancati (sempre in un modulo quadrato). Il tablet offre uno schermo Full HD da 10,1″, un corpo metallico sottile e leggero, una fotocamera Samsung da 8 MP ed una selfie camera da 5 MP.

Il chipset è ancora una volta una soluzione Unisoc T606, ma con 6 GB di RAM (anziché 8 GB come il fratello maggiore) e 128 GB di storage. Presenti all'appello sia il GPS per la navigazione satellitare che il supporto Dual SIM per la connettività 4G LTE. Inoltre grazie alla certificazione Widevine L1 è possibile guardare le principali piattaforme di streaming in alta definizione.

Crediti: Doogee

Il tablet Doogee T10S debutta su Banggood in offerta lancio: il prezzo scende a 131€, ma solo pagando con PayPal (viene applicato uno sconto al checkout). Non manca la spedizione dall'Europa gratis, per la massima celerità. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

