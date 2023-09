Roborock Dyad Pro Combo: il nuovo vacuum cleaner 5 in 1 per la pulizia completa della casa

Fare le pulizie diventa ancora più comodo e conveniente grazie all'ultima novità targata Roborock. Si tratta del primo aspirapolvere multifunzione Wet & Dry del brand, una soluzione 5 in 1 che permette di pulire in modo efficiente ogni angolo della casa. Roborock Dyad Pro Combo è il nuovo alleato per le pulizie smart: ecco tutte le novità, insieme a disponibilità e prezzo (e ovviamente non può mancare un'offerta lancio dedicata).

Roborock Dyad Pro Combo: tutte le novità del nuovo aspirapolvere e lavapavimenti 5 in 1

Crediti: Roborock

Come anticipato anche in apertura, Roborock Dyad Pro Combo si presenta come una soluzione progettata per la pulizia totale della casa ed include 5 funzioni in 1. È un aspirapolvere potente e leggero, una lavapavimenti pensata per rimuovere anche lo sporco più ostinato, è dotato di un sistema auto-pulente con tecnologia RevoBrush (per l'asciugatura automatica), sensori intelligenti per le pulizie adattive e tanto altro ancora. Dotato di un design minimale ed un corpo senza fili, Dyad Pro Combo adotta 5 testine differenti, in modo da adattare il tipo di pulizia in base ai bisogni dell'utente.

Crediti: Roborock

Il nuovo modello targato Roborock è una lavapavimenti Wet & Dry ma è anche un pratico aspirapolvere senza fili; inoltre basta agganciare la testina con mini spazzola motorizzata per rimuovere peli e acari da letti, divani e tessuti. È presente poi una testina di pulizia 2 in 1 che permette di spolverare le fessure e le superfici particolari (per esempio la tastiera del pc). Insomma, 5 accessori per un solo prodotto: avete bisogno di spazzare rapidamente il pavimento? Basta rimuovere la testina lavapavimenti ed utilizzare quella per il classico vacuum cleaner, il tutto in modo veloce e semplice.

Per quanto riguarda le varie funzioni, Roborock Dyad Pro Combo non è solo un alleato pratico e multifunzione, ma anche un modello potente e dotato delle ultime tecnologie del brand. Il sistema DyadPower con doppia spazzola permette di pulire il pavimento in modo ancora più efficiente mentre la potenza di aspirazione di 17.000 PA supera quella del precedente Dyad Pro. Inoltre il design della spazzola le permette di pulire efficacemente anche lungo i bordi (senza lasciare zone vuote).

Crediti: Roborock

Dyad Pro Combo è accompagnato da una base per l'auto-pulizia e l'asciugatura del mop. Pulire la spazzola è semplicissimo e grazie alla funzione di asciugatura automatica si elimina il rischio di far proliferare germi e batteri (e niente cattivi odori). Grazie al sistema di pulizia della base è possibile eliminare il 99% dello sporco presente sulla spazzola in un lampo. Il sistema di asciugatura RevoBrush emette un getto di aria calda a 50°C in modo da completare l'operazione.

Il vacuum cleaner Wet & Dry è dotato anche dei sensori per la pulizia adattiva: il dispositivo rileva automaticamente il livello di sporco ed adatta di conseguenza sia la potenza di aspirazione che il flusso dell'acqua. Il display presenta un indicatore LED che segnala le aree meno pulite, per una facile comprensione durante l'utilizzo.

Crediti: Roborock

Tutte le impostazioni di Roborock Dyad Pro Combo possono essere regolate direttamente tramite l'app per smartphone. Inoltre è presente anche il supporto agli avvisi vocali direttamente dall'aspirapolvere. Parlando di consumi, il nuovo modello presenta una batteria più efficiente del 30% (rispetto al predecessore). Il tutto si traduce in un'autonomia fino a 60 minuti (in modalità aspirapolvere) ed un'aria di pulizia di 300 m2 con una singola carica. Nella modalità lavapavimenti, l'autonomia è di circa 43 minuti.

Crediti: Roborock

Il nuovo alleato per le pulizie smart Roborock Dyad Pro Combo debutta al prezzo di 549€, ma è già in sconto su Amazon: nella pagina del prodotto basta cliccare su “Applica Coupon” per risparmiare ben 50€. In questo modo il prezzo finale scende a 499€, ovviamente con tutti i vantaggi della spedizione Prime. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

