La serie Huawei Mate 60 avrà un evento ufficiale: data annunciata

Alla fine era tutta una tattica: la serie Huawei Mate 60 sarà presentata nell‘evento ufficiale che si merita, e probabilmente il motivo di questa scelta si chiama iPhone 15. Per la prima volta, Huawei ha deciso prima di mettere gli smartphone sugli scaffali e solamente settimane dopo dedicargli un evento di presentazione. Inizialmente si credeva che questa scelta fosse dettata dalla volontà di non generare troppo clamore attorno a smartphone prontamente indagati dagli Stati Uniti per presunta violazione del ban. Ma la verità potrebbe invece ricollegarsi alla competizione con Apple.

Huawei annuncia la data ufficiale per la presentazione della serie Mate 60

La serie Huawei Mate 60 sarà ufficialmente annunciata dallo storico CEO Richard Yu il 25 settembre seppur in Cina: per ora, non sappiamo se e quando ci sarà un evento Global, quindi l'appuntamento è per quel giorno alle ore 08:30 italiane (14:30 a Pechino). Praticamente un mese dopo rispetto alla messa in vendita di Mate 60 e 60 Pro, il cui esordio avvenne lo scorso 29 agosto per la sorpresa di tutti. Una strategia atipica e anormale per Huawei, specialmente considerando che l'8 settembre è poi stato il turno di Mate 60 Pro+.

A questo punto, però, immaginiamo che all'evento di fine settembre ci saranno tutti quanti i modelli assieme, e forse anche il per ora inedito modello non plus ultra Mate 60 Ultimate Design. Un evento che potrebbe essere dedicato anche a Mate X5 ma soprattutto al segreto principale di Mate 60, quel Kirin 9000S su cui finora Huawei non si è mai pronunciata in alcun modo, lasciando al pubblico tutte le indiscrezioni del caso.

Pur trattandosi di un evento cinese, c'è curiosità per scoprire se vedremo mai un Huawei Mate 60 Global: per ora la risposta è no, ma le indiscrezioni dicono che l'azienda starebbe preparando un rilancio internazionale, pertanto rimaniamo con le antenne drizzate per capire se cambierà o meno idea.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le