Dentro Huawei Mate 60 ci sono microchip che non dovrebbero esserci

Il teardown eseguito da TechInsights testimonia che la serie Huawei Mate 60 utilizza più microchip cinesi rispetto ai modelli precedenti. L'analista Dan Hutcheson afferma che “oltre il 50%, forse il 66%, dei chip proviene da capacità di produzione nazionale, mentre nei modelli di 2-3 anni era il 30%“. Allo stesso tempo, però, il teardown rivela anche la presenza di moduli di memorie SK Hynix, sia RAM che ROM, il ché non sarebbe legalmente possibile a causa del ban americano.

Il teardown di Huawei Mate 60 rivela la presenza di microchip tecnicamente bloccati dal ban USA

Crediti: TechInsights

Nello specifico, il disassemblaggio di Huawei Mate 60 Pro mostra l'adozione di memorie LPDDR5 e di memorie NAND UD310 4D a 176 layer con velocità fino a 2.050 MB/s in lettura e 1.700 MB/s in scrittura. Il chipmaker sudcoreano ha prontamente smentito: “SK Hynix non fa più affari con Huawei dall'introduzione delle restrizioni statunitensi contro l'azienda“, aggiungendo di aver “riferito immediatamente al Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per avviare un'indagine“.

A questo punto, come ha fatto Huawei a inserire memorie SK Hynix dentro ai modelli della serie Mate 60? Come si è procurata chip che non può più acquistare? È possibile che facciano parte delle scorte raccolte da Huawei fin quando ha potuto, come accaduto col Kirin 9000: nonostante il ban sia arrivato nel 2019, il SoC venne utilizzato fino al 2022 in modelli come Mate 40E e P50E. A sostegno di ciò c'è il fatto che le memorie NAND UD310 sono state lanciate nel 2020, quando Huawei rappresentava il 10% delle vendite globali di SK Hynix.

D'altro canto, c'è chi accusa Huawei di essersele procurate in maniera illegittima, acquistandole da aziende intermediarie, alimentando i sospetti secondo cui Huawei e SMIC starebbero violando il ban USA. Una cosa del genere è accaduta nei primi mesi del 2023, quando l'americana Seagate venne multata per aver fornito memorie a Huawei in barba a queste limitazioni.

