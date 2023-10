Google Pixel 8 è facile da riparare? La risposta nel primo video teardown

Sono passate solo poche ore dal debutto dei nuovi top di gamma di Big G eppure ecco che si comincia già a smanettare. Si parte con Google Pixel 8, il modello base, alle prese con un teardown: il flagship è stato smontato completamente ed il video ci mostra il grado di riparabilità.

Google Pixel 8 nel primo video teardown: svelato il grado di riparabilità del nuovo flagship

Crediti: PBKreviews

Dopo aver visto i segreti interni di Pixel 7 e 7 Pro è tempo di passare alla nuova generazione di dispositivi. Il primo video teardown dedicato a Google Pixel 8 arriva dal canale YouTube PBKreviews ed offre una panoramica dei componenti del telefono. Inoltre lo smontaggio avviene passo passo, quindi gli utenti più esperti possono utilizzare il video come una pratica guida per accedere all'interno dello smartphone (qualora ce ne fosse il bisogno). Il teardown ci mostra da vicino il comparto fotografico, la scheda madre, la batteria e come rimuovere tutti i componenti.

Ma quindi Google Pixel 8 è facile da riparare? La risposta al termine del video è nì: il dispositivo ha ricevuto un punteggio di 7 su 10 (dove il 10 indica la massima facilità nelle riparazioni). Non si tratta di un giudizio negativo dato che ora è più facile sostituire la batteria così come lo schermo; tuttavia rimuovere il pannello posteriore potrebbe risultare difficoltoso per i non addetti ai lavori. Insomma, per i principianti forse non è il caso di mettere le mani all'interno dello smartphone.

Volete saperne di più su Pixel 8 e sul fratello maggiore Pro? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento per tutti i dettagli dei nuovi flagship!

