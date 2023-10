Google Assistant con Bard è realtà: ecco l’assistente vocale con AI

In occasione dell'evento Made By Google con cui la compagnia statunitense ha ufficialmente presentato i nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro, è finalmente arrivato anche l'annuncio del potenziamento tanto atteso di Google Assistant che grazie a Bard potrà sfruttare l'intelligenza artificiale generativa. L'unione di questi due servizi porterà finalmente ad avere quello che potrebbe essere considerato l'assistente vocale definitivo.

Google Bard e Assistant si uniscono per creare l'assistente vocale definitivo

Crediti: Google

L'intelligenza artificiale generativa ha creato nuove opportunità per realizzare un assistente digitale intuitivo, intelligente e personalizzato. Da questa visione, infatti, nasce Google Assistant con Bard che integra il meglio dei due mondi (AI e assistenza personalizzata) in un unico nuovo prodotto in grado di aiutare gli utenti come mai prima d'ora.

Google Assistant con Bard potrà essere interpellato tramite voce, testo o immagini per realizzare compiti che sono possibili soltanto grazie all'intelligenza artificiale. Per esempio si potrà chiedere di realizzare un resoconto delle email che non sono state lette durante la settimana, oppure scrivere interi post per i social partendo da un semplice immagine.

Il nuovo Google Assistant con Bard, al momento, è considerato “un esperimento” e sarà disponibile per i primi tester nel corso dei prossimi mesi sia su Android che iOS. Google, in questa fase, cercherà di raccogliere quanti più feedback possibili per migliorare il servizio.

