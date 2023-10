Apple lancia iOS 17.0.3: risolto un fastidioso problema su iPhone 15

In queste prime due settimane di vita di iPhone 15 sono state davvero tante le lamentele riguardanti il surriscaldamento dello smartphone ma, grazie ad nuovo aggiornamento di iOS, Apple prova a rimediare sistemando i bug del software. iOS 17.0.3, infatti, si occupa proprio di risolvere l'annoso problema che ha caratterizzato le prime settimane di lancio del nuovo smartphone della compagnia di Cupertino.

Un nuovo aggiornamento minore per risolvere i bug e migliorare la sicurezza

Disponibile da oggi per tutti gli iPhone compatibili con iOS 17, il nuovo aggiornamento 17.0.3 pesa soltanto 451 MB e stando al changelog ufficiale corregge finalmente un problema che potrebbe causare temperature più elevate del previsto per iPhone. Contemporaneamente, tuttavia, questa nuova patch migliora la sicurezza correggendo due exploit del kernel e di WebRTC che permettevano l'esecuzione di codice malevolo.

Per scaricare questo nuovo aggiornamento non dovrete far altro che recarvi nelle Impostazioni e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software“, per poi proseguire con l'installazione di iOS 17.0.3. Non possiamo far altro che augurarci che i nuovi iPhone 15 possano tornare a funzionare a temperature nelle norma.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le