Pixel Feature Drop: le novità Google dell’aggiornamento autunnale

Android 14 è finalmente fra noi: da qui in avanti, tutti gli smartphone compatibili inizieranno ad aggiornarsi, ma nel caso dei modelli Google c'è anche un nuovo aggiornamento Pixel Feature Drop. L'ultimo era arrivato lo scorso giugno, e nella nuova edizione autunnale sono presenti diverse novità che interessano diversi aspetti dell'esperienza software generale.

Tutte le novità di Google nel nuovo aggiornamento Pixel Feature Drop

La novità principale del nuovo aggiornamento Pixel Feature Drop riguarda la nuova Google Camera: l'app fotografica ha un'interfaccia rivisitata, a partire dall'aggiunta di uno switch rapido per foto e video e dallo scambio di posizione fra i tasti per selfie camera e galleria. Fra i controlli rapidi sono state spostate le modalità Movimento ed Esposizione Prolungata, mentre co uno swipe verso l'alto si aprono le Impostazioni Rapide, fra le cui opzioni è presente anche la stabilizzazione video. Novità anche per Pixel 6, su cui è disponibile la barra dello zoom introdotta con Pixel 7, così come la possibilità di aprire e modificare le immagini RAW direttamente dentro l'editor di Google Foto, sia su Pixel 6 che su tutti i modelli più recenti e su Pixel Tablet.

Sempre a partire da Pixel 6 e Pixel Tablet, il sistema è in grado di capire la velocità della ricarica, informando l'utente se il cavo e/o l'alimentatore che sta utilizzando caricano troppo lentamente o non caricano affatto. Inoltre, è stato cambiato il design del risparmio energetico, che adesso mostra con più precisione le limitazioni applicate per aumentare l'autonomia e permette di selezionare quali app poter usare durante il risparmio energetico estremo.

Google ha migliorato anche le personalizzazioni estetiche, basate su Material You: adesso è possibile personalizzare la schermata di blocco con nuovi orologi e sfondi personalizzati, cambiare le due scorciatoie in basso, la visualizzazione delle notifiche e le informazioni di Smartspace. Per l'ecosistema Google, adesso è disponibile lo streaming di app su Chrome OS, potendo così usare un'app da uno smartphone o tablet Pixel a un Chromebook.

Ci sono novità anche per i tablet: Google Kids Space è la modalità per bambini con interfaccia semplificata e contenuti pensati per i più piccoli; inoltre, quando il tablet è in modalità Hub, è possibile chiedere all'Assistente di ascoltare notizie e podcast. Per quanto riguarda i possessori di Pixel Fold, la nuova modalità interprete Dual Screen sfrutta la presenza dei due schermi esterno e interno per tradurre le conversazioni dal vivo con la persona che si ha dinnanzi.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le