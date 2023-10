Google Pixel 8: il riconoscimento facciale funziona anche per i pagamenti

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono stati finalmente svelati ufficialmente, rivelando alcune funzioni che semplificheranno l'esperienza d'uso rispetto ai modelli precedenti. Il nuovo Tensor G3, processore con cui sono equipaggiati i nuovi smartphone di Google, permette infatti di sbloccare una funzione fino ad ora preclusa ai Pixel: stiamo parlando dell'autorizzazione di un pagamento tramite riconoscimento facciale.

Finalmente anche con Google Pixel 8 è possibile pagare utilizzando il riconoscimento facciale

Crediti: Google

Grazie ai nuovi chip Tensor G3 e Titan M2, la fotocamera frontale di Pixel 8 e 8 Pro è in grado di creare un modello 3D del volto basato su una serie di foto 2D. In questo modo, anche in assenza di un vero e proprio sensore 3D, gli smartphone guadagnano il più alto grado di sicurezza biometrica (Classe 3) che consente l'utilizzo del riconoscimento facciale per autorizzare i pagamenti tramite Google Pay ed app simili.

In questo modo i nuovi Pixel guadagnano una funzione presente su iPhone fin dall'introduzione del Face ID: grazie al nuovo processore infatti pagare con la carta di credito salvata sullo smartphone sarà estremamente semplice ed immediato, senza mettere in pericolo la sicurezza.

Google ha annunciato, inoltre, che il Face Unlock integra le ultime API BiometricPrompt per il login e i pagamenti, ovvero la stessa API che sfruttano tutte le applicazioni più recenti. In questo modo, il riconoscimento facciale dovrebbe offrire una grande compatibilità con tutti i servizi.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le