L’app ufficiale di Gmail arriva finalmente anche su Wear OS

L'evento di presentazione di Pixel 8 e Pixel 8 Pro non ha visto protagonisti solo gli smartphone, ma anche il nuovo Google Pixel Watch 2 che porta in dotazioni delle migliorie per tutti gli smartwatch che utilizzano Wear OS. Contestualmente al lancio del nuovo wearable, infatti, Google ha pubblicato sul Play Store anche l'app ufficiale di Gmail per Wear OS 3 e 4.

Le email direttamente al polso grazie all'app Gmail per Wear OS

Crediti: 9to5Google

Svelata inizialmente al Google I/O di maggio, l'applicazione ufficiale di Gmail può essere finalmente scaricata ed installata su tutti gli smartwatch che utilizzano le ultime due versione di Wear OS. L'app è molto semplice, quasi basilare, ma permette di visualizzare le caselle Gmail anche di più account, oltre che leggere le mail appena arrivate nella loro interezza (comprese eventuali risposte precedenti alla discussione).

Grazie ai widget integrati nell'applicazione, inoltre, è possibile modificare la watchface dello smartwatch per mostrare il conteggio della posta in arrivo sulla propria casella Gmail, come mostrato in uno degli screenshot che potete ammirare nell'immagini in alto.

Questa nuova app può essere installata sul proprio dispositivo tramite il Google Play Store, mentre si resta ancora in attesa dell'app dedicata a Google Calendar (che dovrebbe essere eventualmente disponibile in breve tempo) e le eventuali controparti per Apple Watch con watchOS.

