iOS 17: tutte le funzioni in arrivo entro la fine dell’anno

La nuova versione del sistema operativo mobile di Apple è proprio dietro l'angolo, ma non tutte le funzioni annunciate in occasione della presentazione ufficiale arriveranno fin da subito su iPhone ed iPad. La compagnia di Cupertino, infatti, ha pubblicato una lista di funzioni che arriveranno su iOS 17 entro la fine dell'anno, completando l'esperienza d'uso del nuovo major update.

L'app Diario e le Playlist collaborative arriveranno su iOS 17 nel 2023

Crediti: Apple

La lista, pubblicata in un documento PDF direttamente da Apple, sembrerebbe essere bella folta: sono diverse infatti le funzionalità che non arriveranno subito in iOS 17, ma che richiederanno ancora un po' di lavoro per essere perfezionate. Tutte le funzioni che trovate elencate qui sotto dovrebbero arrivare con dei futuri aggiornamenti entro la fine dell'anno, almeno secondo le dichiarazioni della compagnia di Cupertino.

Diario : la nuova app che permetterà di prendere appunti e scrivere le proprie esperienze di vita

: la nuova app che permetterà di prendere appunti e scrivere le proprie esperienze di vita Playlist collaborative di Apple Music : una funzione che permette di invitare gli amici a modificare le proprie playlist e crearne di nuove insieme

: una funzione che permette di invitare gli amici a modificare le proprie playlist e crearne di nuove insieme AirDrop tramite Internet : anche quando si è lontani si potrà utilizzare AirDrop connettendosi ad internet

: anche quando si è lontani si potrà utilizzare AirDrop connettendosi ad internet Sticker in Messaggi : un menu che racchiude tutti gli sticker utilizzabili nell'app

: un menu che racchiude tutti gli sticker utilizzabili nell'app Freccia “Riprendi” in Messaggi : per tornare velocemente al primo messaggio non letti nei gruppi

: per tornare velocemente al primo messaggio non letti nei gruppi Miglioramenti per Messaggi in iCloud : una sincronizzazione migliore dei messaggi e degli SMS fra tutti i dispositivi

: una sincronizzazione migliore dei messaggi e degli SMS fra tutti i dispositivi Widget Apple News : per avviare o mettere in pausa un podcast su News+

: per avviare o mettere in pausa un podcast su News+ Playlist canzoni preferite su Apple Music : una playlist generata automaticamente con tutte le canzoni aggiunte ai preferiti

: una playlist generata automaticamente con tutte le canzoni aggiunte ai preferiti Preferiti in Apple Music : sarà possibile selezionare canzoni, album, playlist, album ed artisti da inserire nei preferiti e migliorare i consigli ottenuti

: sarà possibile selezionare canzoni, album, playlist, album ed artisti da inserire nei preferiti e migliorare i consigli ottenuti Riconoscimento intelligente dei form nei PDF : i documenti da compilare verranno riconosciuti automaticamente dal sistema

: i documenti da compilare verranno riconosciuti automaticamente dal sistema Auto-completamento migliorato : i form potranno essere compilati automaticamente con maggiore precisione

: i form potranno essere compilati automaticamente con maggiore precisione Audio Focus in Fitness+ : sarà possibile scegliere di dare priorità alla musica, oppure alla voce dell'allenatore in base alle proprie esigenze

: sarà possibile scegliere di dare priorità alla musica, oppure alla voce dell'allenatore in base alle proprie esigenze Sign-in di prossimità con Apple ID: effettuare in login su un nuovo dispositivo da configurare sarà ancora più semplice, basterà avvicinare un iPhone o iPad già configurato per essere autenticati automaticamente

Alcune di queste funzionalità potrebbero già arrivare con iOS 17.1, che sembra essere già in fase di sviluppo, ma difficilmente saranno racchiuse tutte in un singolo aggiornamento.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le