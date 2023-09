ChatGPT parla anche italiano: disponibile la prima versione alpha

Nonostante ChatGPT conosca quasi tutte le lingue del mondo, la sua interfaccia è da sempre visualizzata solo e soltanto in lingua inglese. Grazie ad una nuova versione alpha, tuttavia, questo sta per cambiare e anche gli utenti italiani potranno godersi tutte le funzioni del celebre chatbot con intelligenza artificiale nella loro lingua madre.

OpenAI aggiorna ChatGPT per supportare anche l'interfaccia in italiano

A partire da oggi, collegandovi a ChatGPT una barra di notifica in alto vi mostrerà la possibilità di unirvi alla nuova versione alpha con l'interfaccia grafica completamente tradotta in italiano. Tutte le impostazioni, le istruzioni personalizzate e i comandi rapidi sono da oggi disponibili nella nostra lingua, facilitando la comprensione e l'utilizzo del servizio.

Dalle impostazioni, inoltre, è possibile selezionare anche lingue diverse: oltre alla selezione automatica, infatti, è possibile utilizzare ChatGPT anche in inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano, giapponese, portoghese, russo e cinese.

Trattandosi di una versione alpha, potrebbero essere presenti errori e bug, quindi non allarmatevi se la traduzione non dovesse essere perfetta. Al momento non sappiamo ancora quando le versione tradotte di ChatGPT saranno disponibili in versione finale, ma non mancheremo di aggiornarvi non appena ci saranno maggiori informazioni a riguardo.

