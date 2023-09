Questo è Redmi Note 13 e ha già una data d’uscita

Era nell'aria da un po' di tempo ma ora è ufficiale: i nuovi mid-range di Xiaomi sono in dirittura d'arrivo e manca davvero poco al debutto. La serie Redmi Note 13 (che vedrà protagonista sopratutto il modello Pro+) ha una data di presentazione: ecco quando arriverà, insieme alle prime immagini che ne mostrano il design.

Redmi Note 13, 13 Pro e 13 Pro+: Xiaomi svela il design e conferma la data di presentazione

Crediti: Xiaomi

Per quanto riguarda la data di presentazione, la serie Redmi Note 13 debutterà il 21 settembre in Cina. Ovviamente bisognerà pazientare prima del lancio internazionale. Passando invece al design, il look della gamma ricalca quanto anticipato dal TENAA: Redmi Note 13 avrà uno stile che ricorda quello della gamma Xiaomi 13, con un comparto fotografico triplo inserito in un modulo quadrato (con angoli arrotondati). Il design interessa principalmente i modelli base e Pro; inoltre di due terminali avranno uno schermo flat con punch hole.

Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi

Il maggiore Redmi Note 13 Pro+ cambia look con una cover posteriore in simil pelle, caratterizzata da vari colori pastello. Cambia anche la disposizione delle fotocamere. Il risultato finale è alquanto stravagante rispetto agli standard della serie di medio gamma Xiaomi. Il lato tecnico (anticipato da vari teaser) vede la presenza di un chipset Dimensity 7200-Ultra mentre il comparto fotografico è affidato al sensore Samsung HP3 da 200 MP. È presente la stabilizzazione OIS. Ciliegina sulla torta, sarà il primo Redmi Note con un display con bordi curvi (con protezione Gorilla Glass Victus).

