ZTE Libero Flip ufficiale a sorpresa: è il primo pieghevole a conchiglia di ZTE!

Mentre le voci in merito a Nubia Z60 Fold e Z Flip si fanno sempre più insistenti, la casa madre ZTE ha lanciato a sorpresa il suo primo smartphone pieghevole e si stratta di una soluzione a conchiglia. ZTE Libero Flip è un’esperimento interessante sia in termini di specifiche tecniche che per quanto riguarda il prezzo di vendita. Ecco tutti i dettagli su questa novità, al momento in uscita solo in Giappone (purtroppo).

ZTE Libero Flip: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita | Ufficiale

Crediti: ZTE

Fino a questo momento ZTE ha sperimentato con la fotocamera sotto al display e si è cimentata anche in un dispositivo pieghevole (Axon M, anche se non come immaginate). A quanto pare ora la casa asiatica è pronta a dire la sua nel settore dei foldable, ma ha deciso di partire con un dispositivo di fascia media dal prezzo abbordabile. ZTE Libero Flip è offre un ampio schermo pieghevole da 6,9″ ed un pannello esterno da 1,43″ (tondo e ricco di funzionalità). Il cuore dello smartphone è il chipset Snapdragon 7 Gen 1 mentre il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP ed un obiettivo selfie da 16 MP. Il tutto è alimentato da 4.310 mAh di batteria con ricarica da 33W ed è racchiuso in una scocca sottile, con certificazione IP42.

Crediti: ZTE

Insomma, la casa cinese ha deciso di partire in sordina con un pieghevole dal prezzo accessibile e specifiche di fascia media: ZTE Libero Flip è stato annunciato in Giappone al prezzo di circa 389€ al cambio attuale. Al momento non sappiamo se e quanto arriverà alle nostre latitudini; inoltre il dispositivo potrebbe anche debuttare in altri mercati sotto il brand Nubia, ma per ora si tratta solo di un’ipotesi.

ZTE Libero Flip – Scheda tecnica

Dimensioni di 170 x 76 x 7,3 mm (aperto) e di 88 x 76 x 15,5 mm (chiuso) con un peso di 214 grammi

Certificazione IP42

Display interno OLED da 6,9″ Full HD+ (2.790 x 1.188 pixel)

da (2.790 x 1.188 pixel) Display esterno OLED da 1,43″ HD (466 x 466 pixel)

da (466 x 466 pixel) Lettore d’impronte digitali laterale

SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm – 1* A710 @ 2.4 GHz + 3* A710 @ 2.36 GHz + 4 * @ A510 1.8 GHz)

(4 nm – 1* A710 @ 2.4 GHz + 3* A710 @ 2.36 GHz + 4 * @ A510 1.8 GHz) GPU Adreno 644

6 GB di RAM LPDDR?

di RAM LPDDR? 128 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile batteria da 4.310 mAh con ricarica rapida da 33W

con ricarica rapida da supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C, speaker stereo

fotocamera da 50 + 2 MP con sensore per la profondità di campo

con sensore per la profondità di campo selfie camera da 16 MP

sistema operativo Android 13 con ZTE MyOS 13

