Z60 Fold sarà il primo smartphone pieghevole di Nubia: ecco cosa sappiamo

Con l'uscita del foldable di Google, ormai sono davvero pochi i big che non ancora sfornato un pieghevole. Tra questi troviamo anche Nubia ma le cose potrebbero cambiare entro quest'anno con l'inedito Z60 Fold: spuntano le prime indiscrezioni e i dettagli sul lancio del top di gamma pieghevole!

Nubia Z60 Fold: spuntano le prime indiscrezioni sul nuovo smartphone pieghevole

Immagine rappresentativa.

Il fatto che Nubia abbia in serbo uno smartphone pieghevole non stupisce: in fondo la compagnia non è nuova a “sperimentazioni” (come nel caso dell'indossabile Alpha, del suo tablet 3D e degli occhiali AR NeoVision Glass) e un dispositivo foldable potrebbe essere una sfida interessante. Secondo quanto trapelato, dopo l'ultimo Z50 Ultra ci sarà Nubia Z60 Fold: lo smartphone pieghevole sarebbe previsto nel corso del quarto trimestre del 2023.

Al momento non ci sono immagini, ma un noto insider ha svelato vari direttagli. Il terminale avrebbe come sigla NX801J e dovrebbe essere lanciato in 3 colorazioni.

Si prevede un modello in-fold in stile Galaxy Z Fold 4 e Pixel Fold, con un ampio schermo interno AMOLED da 7,3″. In merito al SoC, si parla di un chipset inedito della serie Snapdragon 8: non sappiamo se ci sarà un modello 8+ Gen 2. Forse il pieghevole potrebbe arrivare insieme al prossimo Snapdragon 8 Gen 3.

Z50 Ultra

Lato memorie ci sarebbe 12 GB di RAM e 256/512 GB di storage. Per la batteria, il leaker sostiene che avremo un'unità da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 100W.

Nubia non ha ancora confermato l'esistenza del pieghevole Z60 Fold, quindi prendiamo tutti i dettagli come semplici indiscrezioni. Tuttavia siamo certi che non mancheranno altre novità nel corso delle prossime settimane.

